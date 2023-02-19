新店瑠公圳賣地案 占地居民興訟敗訴確定

新店瑠公圳居民賴姓女子面臨迫遷威脅，控告農田水利署未給占用土地的她優先購買權，並把土地賣給建商，訴請確認賣地處分無效。二審維持原審認定，賴女提告不合法，駁回確定。

全案緣於，賴姓女子主張，民國100年到101年間瑠公農田水利會（農田水利會去年改制為農田水利署，原轄下瑠公農田水利會改為瑠公管理處）辦理標售、讓售土地決定所依據的事實基礎與適用法律均有錯誤，架空她原本有機會承租或優先購買土地的權利，使她面臨迫遷威脅。

賴女主張，老宅是她家族一家4代住所，也是她住了快1甲子的家，瑠公農田水利會的辦公大樓離老宅步行不需3分鐘，水利會還曾於99年邀請她的外婆以世居耆老的身分，拍攝影片見證瑠公圳興衰；水利會明知她家族世居於此，卻仍執意賣地，建商取得土地後，即提起民事訴訟要求她們拆屋「還」地。她訴請法院確認賣地處分無效。

一審台北高等行政法院認定，賴女所有的建築物，坐落的5筆土地為瑠公農田水利會所有，瑠公農田水利會處分自有財產的土地，適用當時「台北市農田水利會財務處理辦法」及「台北市農田水利會不動產處理要點」等相關規定，經會務委員會審議通過後，報產業發展局（即主管機關）「備查」即可，「備查」並非行政處分。

一審指出，當時的「台北市農田水利會財務處理辦法」及「台北市農田水利會不動產處理要點」等相關規定，並無使占用人享有優先購買權、承租權等權益規定，因此賴女不備起訴合法程序要件，提告為不合法，裁定駁回。

賴女不服，提起抗告，二審由最高行政法院審理；二審日前認定原審裁定並無違誤，駁回抗告，全案確定。