基隆路口開車不禮讓行人被警攔… 查出酒駕

基隆市蘇姓男子昨晚騎車經仁一、愛二路口東岸商場前時，未禮讓行人先行被警攔下，員警聞到他有酒味，他坦承在路邊攤喝了2瓶啤酒後酒駕，警方除公共危險罪嫌移送外，另再奉送一張未停讓行人交通罰單。

基隆市警察局第二分局信六路派出所警員林裕祥、陳信宏，昨天巡邏時，發現30多歲蘇姓男子，騎機車行經仁一、愛二路口東岸商場前時，速度很快，沒有禮讓行人。

警方發現後馬上在安全處所攔停蘇姓男子，他才煞車停下，言談過程中發現蘇男身上飄散酒氣，懷疑酒駕，員警經提供杯水漱口並施以酒測，酒測值每公升0.25毫克。

蘇男坦承酒後上路，他說在路邊攤吃飯時有喝了2瓶玻璃瓶的啤酒，他覺得還可以騎車，並沒有醉意，因此騎車要回家，不知會被警方攔下。

第二分局表示，警方配合基隆市政府政策，自2月起開始在各路口加強宣導及取締路口未停讓行人車輛，宣導和開單同時進行。3月1日起，從「宣導併執法期」進入「嚴正執法期」，警方將在重要路口嚴正執法，加強取締，讓「停讓行人」觀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康