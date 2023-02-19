快訊

哭了！ 陳零九9年情變 分手呼呼「承受很多壓力」

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

即便體重沒下降 研究曝每周僅運動這麼久就可有效改善脂肪肝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反共YouTuber八炯開直播嗆警 酒醒自嘲：在大陸早就被公安打死

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

YouTuber八炯在「攝徒日記Fun TV」頻道以反共議題累積近70萬粉絲訂閱，卻因酒後鬧事進派出所一趟。八炯今天凌晨在新北市板橋馬路上，酒醉跟女友起爭執「自行報警」，警方見沒有違法情事，難介入，孰料八炯情緒激動，跟員警推擠，還不斷大聲喧嘩，員警只好將人帶回派出所管束，八炯酒醒後，跟警方釐清誤會，還自嘲「要是在大陸早就被公安打死了！」

警方今天凌晨2點9分獲報，板橋區新海路與裕民街口有糾紛趕抵，報案者YouTuber八炯（本名溫子渝，28歲）稱跟女友在酒吧喝完酒，希望女友先回家休息，但女友路上一直黏著他，希望警方幫忙處理，員警表示無過分行為，無法介入。

八炯疑因酒醉，聽聞無法介入拉高音量喊「欸欸欸」，又把外套丟在地上，警方以為他酒醉想鬧事，警戒質問「耍什麼態度？」雙方開始有口角衝突、肢體衝突。

八炯不滿員警執法態度，打開手機直播指控員警態度不好、大小聲、推人，更強調「我是一個快有70萬訂閱的人」，期間音量十分大聲，警方好意提醒「音量小聲一點，這樣會妨害安寧」，雙方各說各話，演變成激烈口角衝突。

警方為了維持現場秩序，順勢將手機奪走，八炯指控警方搶手機，警方當下確認沒有攻擊意圖後，將手機返還給當事人，但考量八炯在現場仍大聲喧嘩及酒醉行為，為了維持公共秩序，依警職法第19條將他帶回派出所管束。

警方事後聯絡八炯親友到場，經確認無虞，於凌晨5點50分讓八炯離去。八炯酒醒後與警方溝通，解開誤會所導致的一系列爭執，八炯離開派出所還不忘調侃「要是在大陸早就被公安打死了！」幽默解釋這就是台灣警察與大陸警察的不同。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

YouTuber八炯今天凌晨酒醉跟員警起衝突，遭帶回海山分局新海派出所管束。圖／取自臉書「攝徒日記 Fun TV」
YouTuber八炯今天凌晨酒醉跟員警起衝突，遭帶回海山分局新海派出所管束。圖／取自臉書「攝徒日記 Fun TV」
YouTuber八炯今天凌晨酒醉跟員警起衝突，遭帶回海山分局新海派出所管束。記者翁至成／翻攝
YouTuber八炯今天凌晨酒醉跟員警起衝突，遭帶回海山分局新海派出所管束。記者翁至成／翻攝

女友 警察

延伸閱讀

陸晶片企業 去年註銷5,746家

要領三千卻領兩萬 男被質問竟持刀恐女友

藝人轉戰Youtuber大成功　網曝詹姆士「致勝關鍵」

「龍舟天菜」墜井身亡 女友痛苦求真相

相關新聞

南檢前襄閱主任違反監聽 判8月緩刑2年...不到十天就爆陳宗彥案

台南地檢署前襄閱主任檢察官、現任高檢署檢察官林仲斌，遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南地院今年2月8...

反共YouTuber八炯開直播嗆警 酒醒自嘲：在大陸早就被公安打死

YouTuber八炯在「攝徒日記Fun TV」頻道以反共議題累積近70萬粉絲訂閱，卻因酒後鬧事進派出所一趟。八炯今天凌晨...

台中科技業者跟玩具店買零件 貫通操作槍管被抓得關8年

台中市陳姓科技公司負責在前年7月間，以不明方式取得2把操作槍後，在玩具店、網路購買擊錘、仿真彈匣等物品，利用公司車床貫通...

基隆路口開車不禮讓行人被警攔… 查出酒駕

基隆市蘇姓男子昨晚騎車經仁一、愛二路口東岸商場前時，未禮讓行人先行被警攔下，員警聞到他有酒味，他坦承在路邊攤喝了2瓶啤酒...

行車起糾紛 小黃運將不爽 超車大貨車後急煞吃官司

林姓計程車司機去年9月在台南市與大貨車發生行車糾紛，開計程車自大貨車後方超前至大貨車前方後緊急煞車，涉嫌妨害大貨車司機平...

輔導長偷情少校女主播 喊冤敗訴

陸軍謝姓少校輔導長外遇「莒光園地」甜心主播林姓女少校，兩人曾到清境農場開房間跨年，結果被謝妻當場抓包，國防部認定謝男違失...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦