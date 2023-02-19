反共YouTuber八炯開直播嗆警 酒醒自嘲：在大陸早就被公安打死

YouTuber八炯在「攝徒日記Fun TV」頻道以反共議題累積近70萬粉絲訂閱，卻因酒後鬧事進派出所一趟。八炯今天凌晨在新北市板橋馬路上，酒醉跟女友起爭執「自行報警」，警方見沒有違法情事，難介入，孰料八炯情緒激動，跟員警推擠，還不斷大聲喧嘩，員警只好將人帶回派出所管束，八炯酒醒後，跟警方釐清誤會，還自嘲「要是在大陸早就被公安打死了！」

警方今天凌晨2點9分獲報，板橋區新海路與裕民街口有糾紛趕抵，報案者YouTuber八炯（本名溫子渝，28歲）稱跟女友在酒吧喝完酒，希望女友先回家休息，但女友路上一直黏著他，希望警方幫忙處理，員警表示無過分行為，無法介入。

八炯疑因酒醉，聽聞無法介入拉高音量喊「欸欸欸」，又把外套丟在地上，警方以為他酒醉想鬧事，警戒質問「耍什麼態度？」雙方開始有口角衝突、肢體衝突。

八炯不滿員警執法態度，打開手機直播指控員警態度不好、大小聲、推人，更強調「我是一個快有70萬訂閱的人」，期間音量十分大聲，警方好意提醒「音量小聲一點，這樣會妨害安寧」，雙方各說各話，演變成激烈口角衝突。

警方為了維持現場秩序，順勢將手機奪走，八炯指控警方搶手機，警方當下確認沒有攻擊意圖後，將手機返還給當事人，但考量八炯在現場仍大聲喧嘩及酒醉行為，為了維持公共秩序，依警職法第19條將他帶回派出所管束。

警方事後聯絡八炯親友到場，經確認無虞，於凌晨5點50分讓八炯離去。八炯酒醒後與警方溝通，解開誤會所導致的一系列爭執，八炯離開派出所還不忘調侃「要是在大陸早就被公安打死了！」幽默解釋這就是台灣警察與大陸警察的不同。