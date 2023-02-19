台中科技業者跟玩具店買零件 貫通操作槍管被抓得關8年

台中市陳姓科技公司負責在前年7月間，以不明方式取得2把操作槍後，在玩具店、網路購買擊錘、仿真彈匣等物品，利用公司車床貫通槍管後，改造手槍，還借給別人，警方循線查獲後，一審判陳8年，陳以事業壓力大，買槍時適用舊法上訴，未獲二審認定，維持原判。

判決指出，陳姓男子是台中市一家科技公司老闆，廠內從事車床加工，前年7月29日前，以不明方式取得2把華山牌JP-915操作槍後，再以向玩具店、或透過友人在網路購買方式，買到操作槍的強化套件、鋼製擊錘、強化彈簧、仿真彈匣等物，隨後利用公司內的車床貫通槍管，製成2把有殺傷力的改造手槍。

陳男在去年2月間，將其中一把改造手槍，借給黎姓友人，但同年3月間，即被大甲警分局掌握線索，循線查獲，跟著查出交付槍支的就是陳男，一併查獲另外一把改造手槍等贓證物。

陳男在警詢、偵訊、一審審理時，都承認改槍的犯行，被法院判刑8年、併科罰金20萬元，陳男認為量刑過重，上訴台中高分院。

陳男抗辯，全案購槍日期是在2020年6月前改造的，還提供相關LINE對話截圖為證，希望能適用修改前量刑較輕的槍砲彈藥刀械管制條例，也說，當時因為事業、經濟壓力，以及在外結交朋友，罹患焦慮症，希望能從輕量刑。