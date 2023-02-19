行車起糾紛 小黃運將不爽 超車大貨車後急煞吃官司

林姓計程車司機去年9月在台南市與大貨車發生行車糾紛，開計程車自大貨車後方超前至大貨車前方後緊急煞車，涉嫌妨害大貨車司機平穩行車的權利。台南地院法官依林觸犯強制罪，判處拘役10天，得易科罰金，案可上訴。

檢警查出， 林姓男子於去年9月8日下午2點30分，駕駛計程車因與林姓男被害人駕駛大貨車，在台南市南區道路發生行車糾紛，竟將計程車自大貨車後方超前至大貨車前方後緊急煞車，導致大貨車不慎撞上計程車尾，毀損罪嫌部分未據告訴。