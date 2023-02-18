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中油前執行長徐漢涉貪案 2月25日起再延押2個月

中央社／ 高雄18日電

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，近日羈押期將屆滿，法院再度裁定延押2個月。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，近日羈押期將屆滿，法院再度裁定延押2個月。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢起訴徐漢在內等21人。徐漢至今仍矢口否認相關犯行，並以慢性病為由聲請具保遭駁回，橋頭地院裁定自2月25日起再延押2個月。

徐漢羈押期將於25日屆滿，橋頭地方法院日前召開延押庭訊問，但他至今仍矢口否認全部犯行，且以目前在中油已無權勢人脈串證、又年歲已高、身體慢性病症狀逐漸浮現等為由，請求具保或限制住居、出境出海以代替羈押。

橋頭地方法院法官認為，徐漢所犯犯行刑期相當長，依常理有足夠理由認為有逃亡之虞；且他至今仍矢口否認犯行，供述更有前後不一、與其他證人不符情形，甚至透過短暫接觸要求更改口供，因此若不羈押，難保勾串共犯證人之虞，且至今也未見徐漢有何特殊重大疾病須保外就醫。

裁定書指出，徐漢所為已嚴重破壞公務員執行公務廉潔，侵害國家法益，犯罪情節重大，無論是具保、限制出境、出海或限制住居等替代處分，均無法達到防止徐漢串證或逃亡效果。據此裁定自2月25日起，延長羈押2個月，且禁止接見、通信。

全案起於中油煉製事業部前執行長徐漢涉向業者收回扣，辦公室被搜出2710萬元，橋頭地檢署偵結後，認定其收賄金額達新台幣1686萬元，將他和20人、3間公司起訴，且依犯後態度不佳建請法官重判。

中油 慢性病 收賄

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