關超過一年還要續押 中油最貪公務員拚交保再度失利
中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，去年遭廉檢調搜出2710萬現金，涉8起招標案中收賄，被檢方依法起訴，此案羈押至今已超過一年；但對涉案情節，徐態度始終未軟化，仍堅稱否認犯行，近日羈押期將屆滿，法院再度裁定延押2個月。
法院近日召開延押庭，徐漢透過辯護人主張，徐年事已高，身體慢性病症狀逐漸浮現，無逃亡或久居國外的可能，請求具保或限制住居、限制出境、出海以代替羈押。
法官認為，徐漢迄今仍矢口否認全部犯行，不只部分犯罪情節與前後供述不一，與其他共同被告共謀，及分工經過等節，也與各證人、共同被告所述不符；仍舊無法確信，無勾串共犯或證人的行為。
此外，徐漢羈押期間，無特殊或重大疾病，必須透過保外治療才能痊癒，另考量此案嚴重破壞公務員執行公務廉潔，侵害國家法益，犯罪情節重大，若具保、限制出境、出海或限制住居替代處分，都無法達到串證或逃匿之效。因此地院裁定，徐漢自今年2月25日起延長羈押禁見2個月。
依刑事妥速審判法第5條第一項載明，審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑十年者，第一審、第二審以六次為限，第三審以一次為限。
一審，最多可延長羈押6次，目前徐漢一審延押4次，加上原本續押的3個月，一審羈押期間達15個月之久，意指地院最長可將徐羈押到今年8月24日。
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