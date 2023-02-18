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服監男子欠罰款遭執行 因遇母喪屏東分署審酌撤扣

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東一名受刑人年約40歲男子，因多起交通違規案件，積欠3萬元罰單未繳，移送至行政執行署屏東分署執行，在屏東監獄的作業金與保管金近2萬元遭扣押，正準備解交款項時，他去函表示母親病故需喪葬費用，待分署查證屬實迅速撤扣，讓男子能盡最後孝道。

屏東分署指出，男子因行車超速、紅燈右轉、吊扣駕照期間開車上路等違規案件，累欠3萬元罰單未繳，案件移送至法務部行政執行署屏東分署執行。分署受理後，發現男子因案服刑中，依法核發執行命令，扣押他在屏東監獄的作業金與保管金近2萬元，所方正準備解交款項時，男子來函表示母親剛病故，薄薄二張狀紙寫滿他對亡母最後的心意。

分署表示，男子陳述家中只剩他與母親相依為命，只有他能辦理喪葬事宜，希望分署返還扣押金額，讓他能支付母親的喪葬費用，待日後再繳納欠款。

執行官受理後，調閱男子戶籍資料，查明他確實沒有其他兄弟姐妹，書記官至男子戶籍地現場訪查，親戚也表示他經濟狀況確實不佳。

經執行人員與監所管理員聯繫，確認義務人已辦理出監奔喪。分署查證屬實迅速撤扣，讓男子能為母親盡最後孝道，此外，分署原本安排愛心社資助部分喪葬費用，或代為轉介慈善團體，但屏東獄方回應已安排慈善單位介入協助。

分署表示，該件經審酌男子特殊情形而撤銷扣押，盼依法執行公權力時，也能發揮執行有愛並體現公義無礙的核心理念與價值。

分署指出，義務人如滯欠稅款或各項罰單被移送到分署執行，但因為有刑案而入監服刑者，執行分署會扣押在監獄的保管金或作業金以充抵欠款，但考量受刑人須自費購買日用品等生活所必需，扣押命令中會通知監所要依照法務部的函示先酌留6000元，若有餘額再解繳，所以案件並不會因為義務人入監而停止執行，如義務人服刑中但尚有不動產或其他財產權，分署亦會依法進行相關執行程序，以落實公法債權之實現並貫徹法秩序之維護。

服監男子欠罰款遭執行 因遇母喪屏東分署審酌撤扣。圖／屏東執行分署提供
服監男子欠罰款遭執行 因遇母喪屏東分署審酌撤扣。圖／屏東執行分署提供
屏東執行分署人員與監所管理員聯繫，查證屬實迅速撤扣，讓男子能盡最後孝道。圖／屏東執行分署提供
屏東執行分署人員與監所管理員聯繫，查證屬實迅速撤扣，讓男子能盡最後孝道。圖／屏東執行分署提供
屏東男子表示母親剛病故，薄薄二張狀紙寫滿他對亡母最後的心意。圖／屏東執行分署提供
屏東男子表示母親剛病故，薄薄二張狀紙寫滿他對亡母最後的心意。圖／屏東執行分署提供

罰單 監獄

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