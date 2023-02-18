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丈夫被竹女老師偷吃…她嚇到摔下樓 反被小三控恐嚇

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

已婚的國立新竹女中吳姓女老師偷吃人夫，許姓元配發現吳女的性愛日記，驚愕地從住家3樓跌落，右膝骨折還破相。許婦興師問罪、追討20萬醫藥費，吳女先是答應，再反控對方恐嚇，一審判她拘役30日。台灣高等法院審理時，許婦淚灑法庭，哭說「我太天真了」；高院駁回上訴定讞，因雙方和解，宣告許婦緩刑2年。

許婦2013年與丈夫結婚，有一個小孩，2020年8月27日離婚。吳姓女老師在新竹女中表現優異，曾獲校長肯定，恐嚇案在偵查時，許婦也被問到是否女老師遵守賠償承諾就不戳破「她的人設」？

2021年4月16日，許婦發現吳姓女老師寫給前夫的日記，裡頭記載兩人從2020年4月起就有曖昧，且記錄下性關係的日期與做愛感受，她驚覺婚姻存續期間有「小三」介入、配偶權遭侵犯。因看了露骨日記大受打擊，許婦竟從自家3樓跌落、送醫急救。

醫療費用支出約20萬元，許婦打電話質問吳女，對方坦承和她前夫交往，並同意給付20萬元醫藥費。但許婦提供匯款帳戶後，吳女藉口拖延，甚至提出恐嚇告訴，許婦提侵權行為損害賠償訴訟，高院民事庭去年判吳女賠償20萬元確定。

吳姓女老師聲稱，當時許婦威脅如果不想日記被公開或讓新竹女中知道，就要交付20萬元，她當下很恐懼、害怕，只好假裝答應，但之後對方一再說要把她外遇的事告訴她老公和公公，才提出刑事告訴。

許婦傳給吳姓女老師的訊息包括「妳交代一下讓我去妳辦公室等妳，不然我找校長去」、「我現在出發去妳學校，妳可以躲，我就把文件發給學校」、「事情鬧開上法院妳得付出更多錢。還有職涯人品全毀...」「除了學校，我也會聯絡妳公公。」因女老師稱每天都擔心是否會身敗名裂，新竹地方法院認為她確實擔憂，依恐嚇危害安全罪判許婦拘役30日，但不構成恐嚇取財未遂罪。

高院開庭時，許婦否認恐嚇，並表示賠償金額是在電話中談妥的，當時吳女還說「很抱歉」並答應付她醫藥費，但事後對方態度丕變，還嗆她「打聽一下我是什麼背景」。許婦說，之所以說要找校長、吳姓女老師的公公等人，是因為對方都不回她電話，她不知該怎麼辦。

許婦在言詞辯論終結時情緒潰堤，泣訴「我又沒恐嚇她，她也沒害怕我」，她以為講實話就不會有事，卻落得審判長叫她認錯才可以緩刑，她懊悔沒錄下與吳姓女老師的對話。

高院考量吳姓女老師與許婦和解，雖駁回上訴，但給予許婦緩刑。

已婚的國立新竹女中吳姓女老師偷吃人夫，許姓元配發現她的性愛日記，驚愕地從住家3樓跌落，不僅右膝骨折，顏面也得手術修復。許婦向吳女索討20萬醫藥費，反遭吳女控告恐嚇，她被依恐嚇危害安全罪判拘役日定讞，緩刑2年。圖／聯合報系資料照
已婚的國立新竹女中吳姓女老師偷吃人夫，許姓元配發現她的性愛日記，驚愕地從住家3樓跌落，不僅右膝骨折，顏面也得手術修復。許婦向吳女索討20萬醫藥費，反遭吳女控告恐嚇，她被依恐嚇危害安全罪判拘役日定讞，緩刑2年。圖／聯合報系資料照

恐嚇 婚姻

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