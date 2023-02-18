假車牌可網購、客制化 北市消保官：掛牌上路已違法

日前警方在路上攔查車輛時，發現車主過去因超速，車牌被吊扣，竟網路購物平台蝦皮購買「客製化假車牌」遭逮。對此，北市法務局表示，在網路上購買車牌使用已違法，且購物平台應註明警語，若中央主管機關認定禁止販售，將依法要求平台下架。

事實上，在蝦皮直接搜尋車牌，就能直接找到幾百元到上千元不等的變造車牌，賣家還主打「客制化」，想要什麼樣的車牌號碼，都能幫買家製作，以假亂真。日前就有保時捷車主車牌被吊扣，在網路上購買假車牌上路，被警察攔查發現。

對此，北市消保官葉家豪表示，民眾若從網購平台上，購買客製化車牌且掛牌上路使用，則涉違反「刑法」第216條規定行使偽造特種文書及「道路交通管理處罰條例」規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，最高得處汽車所有人1萬800元以下罰鍰。

葉家豪指出，網購平台賣家應於販售商品網頁上註明警語，例如「禁止公路使用」，未來如中央主管機關交通部公路總局台北市區監理所認定，禁止販售，北市府將依臺北市網路購物平台管理辦法第8條規定「網購平台除有正當理由外，應立即移除該商品或服務」要求平台下架。