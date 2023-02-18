快訊

陳宗彥請辭 陳琬惠再爆監聽譯文控台南地檢署吃案 籲賴清德道歉

涉聯合行為 台泥、國產、亞東等18家業者挨罰逾2億

陳宗彥捲11年前性醜聞請辭 陳建仁已准辭僅4字回應

假車牌可網購、客制化 北市消保官：掛牌上路已違法

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

日前警方在路上攔查車輛時，發現車主過去因超速，車牌被吊扣，竟網路購物平台蝦皮購買「客製化假車牌」遭逮。對此，北市法務局表示，在網路上購買車牌使用已違法，且購物平台應註明警語，若中央主管機關認定禁止販售，將依法要求平台下架。

事實上，在蝦皮直接搜尋車牌，就能直接找到幾百元到上千元不等的變造車牌，賣家還主打「客制化」，想要什麼樣的車牌號碼，都能幫買家製作，以假亂真。日前就有保時捷車主車牌被吊扣，在網路上購買假車牌上路，被警察攔查發現。

對此，北市消保官葉家豪表示，民眾若從網購平台上，購買客製化車牌且掛牌上路使用，則涉違反「刑法」第216條規定行使偽造特種文書及「道路交通管理處罰條例」規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，最高得處汽車所有人1萬800元以下罰鍰。

葉家豪指出，網購平台賣家應於販售商品網頁上註明警語，例如「禁止公路使用」，未來如中央主管機關交通部公路總局台北市區監理所認定，禁止販售，北市府將依臺北市網路購物平台管理辦法第8條規定「網購平台除有正當理由外，應立即移除該商品或服務」要求平台下架。

律師俞力文受訪時說明，賣家如果沒有明確的告知禁止上路的動作，仍有可能成立行使偽造特種文書的幫助犯，因為賣家其實也知道許多人購買仿真車牌，是要作為犯罪使用，但卻容任結果的發生，其實在刑法上也是具有幫助的故意，賣家恐會觸法。

在網路購物平台蝦皮搜尋車牌，就能發現不少賣家可客制化車牌號碼。圖／翻攝蝦皮App
在網路購物平台蝦皮搜尋車牌，就能發現不少賣家可客制化車牌號碼。圖／翻攝蝦皮App

網購 車主

延伸閱讀

北市士林警員交整 遭左轉汽車衝撞致右臉骨折

疑因低頭滑手機…男童跌進北市動物園水池 保育員出動幫打撈錢包

房貸補貼看得到吃不到？ 北市這條路貸款屋主最有機會

竹聯幫弘仁會大哥強收保護費 北市刑大獲報赴宜蘭逮人

相關新聞

三立提告妨害名譽 鄭麗文赴警局作筆錄嗆「惡人先告狀」

國民黨立委鄭麗文今天早上9時許，前往中正一警分局製作筆錄，她昨發聲明，去年12月在臉書發布貼文，批評三立一則有關佳德糕餅...

惡男「扮女」5年騙400女拍猥褻片 驚傳大年初二死在台南監所

40歲張姓影視相關剪輯師先以變聲器材，在交友APP偽裝女性，以應徵模特兒為由，再用金錢誘騙女性拍下私密處，他側錄私密影片...

台電專員聯手廠商以不實小額採購案 半年詐騙台電上百萬元

台電綜合研究所樹林所區供應組工務課電機維護廖姓專員利用經辦與核銷小額採購案之便，與廠商楊姓、李姓男子，由徐姓男子開立不實...

少校輔導長偷情「莒光園地」女主播 他遭記5大過撤職官司結果出爐！

陸軍謝姓少校輔導長外遇「莒光園地」甜心主播林姓女少校，兩人曾到清境農場開房間跨年，又接吻、同宿男寢，互相傳訊「我一直偷親...

假車牌可網購、客制化 北市消保官：掛牌上路已違法

日前警方在路上攔查車輛時，發現車主過去因超速，車牌被吊扣，竟網路購物平台蝦皮購買「客製化假車牌」遭逮。對此，北市法務局表...

拐國中生視訊裸聊挨告 自曝從小被霸凌求減刑反遭重判

新北市22歲林姓男子，在網路上認識在高雄就讀國中的少年，林男得知對方想找人協助購買點數，便兩度誘騙對方脫衣視訊，還裸露生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦