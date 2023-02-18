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三立提告妨害名譽 鄭麗文赴警局作筆錄嗆「惡人先告狀」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

國民黨立委鄭麗文今天早上9時許，前往中正一警分局製作筆錄，她昨發聲明，去年12月在臉書發布貼文，批評三立一則有關佳德糕餅事件的報導嚴重違反事實查驗原則，利用聳動標題製造對立，卻因此收到警局通知，遭三立新聞台提告妨害名譽，警方通知今早說明，鄭麗文指出三立惡人先告狀。

鄭麗文在同黨立委陪同下應訊。她說去年12月的貼文，指稱三立新聞一則關於大陸要求佳德鳳梨酥提供配比新聞，違反事實查驗原則，她向NCC通訊傳播委員會檢舉，卻遭到三立電視台提告。

鄭麗文表示，三立新聞下架內容提到大陸企圖竊取鳳梨酥最高機密新聞。另外許多食品業者補件，包括奇美、馬祖酒廠等7百多件已申請通過補件資料。

鄭麗文說，2021年3月大陸就已經進行公布補件規定，但三立相關新聞沒有查證新聞報導，反倒帶風向、製造仇恨，違背人民期待。

三立新聞記者提問鄭麗文，鄭麗文說「要求配方」不能跟「要求商業機密」劃上等號，鄭麗文反問沒有疑慮為何要改新聞標題？下架新聞？記者不斷回應「沒有下架新聞」。

國民黨立委鄭麗文今天早上9時許，前往中正一警分局製作筆錄，指出三立惡人先告狀。記者廖炳棋/翻攝
國民黨立委鄭麗文今天早上9時許，前往中正一警分局製作筆錄，指出三立惡人先告狀。記者廖炳棋/翻攝

鄭麗文

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