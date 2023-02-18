台電專員聯手廠商以不實小額採購案 半年詐騙台電上百萬元

台電綜合研究所樹林所區供應組工務課電機維護廖姓專員利用經辦與核銷小額採購案之便，與廠商楊姓、李姓男子，由徐姓男子開立不實發票，半年內以20多項不實小額採購案，聯手詐騙台電公司147萬餘元，台電政風人員於2020年發現後陪同廖男主動向法務部廉政署自首，新北地院日前依貪污治罪條例判處廖、楊、李3人各2年徒刑，褫奪公權1年，均緩刑5年；徐男依填製不實會計憑證罪，判刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，四人且須支付公庫5至25萬元，可上訴。

判決指出，台電公司政風人員清查發現任職台電綜研所樹林所區供應組工務課電機維護專員廖姓男子在2019年9月至2020年2月間，利用辦理小額採購具有逕洽廠商議價及經辦核銷職務的機會，且預算金額10萬元以下只須陳核至副所長，預算5萬元以下，僅陳核至主任或組長。

廖男先偽造「綜合研究所（能）李日輝」、「綜合研究所能源室主任吳憲政」、「綜合研究所供應組長李明宗」及「綜合研究所供應組長李明宗授權」等4枚印章，半年內聯手下游承包廠商楊姓及李姓男子，由徐姓男子開立不實發票，發包20多項小型工程，先後向台電公司請領147萬8925元工款。

因尚有兩款工程請款手續尚未完成，共得手123萬1650元，廖男分得56萬5583元，楊男朋分54萬2430元、李博文分得12萬3637元。2020年2月11日，經台電公司政風人員追查出後，陪同廖男至法務部廉政署自首。

廖男到案後坦承，因看到公司有其他人將10萬元以上的採購案件拆單辦理，廠商的履約品質也都很差，都能順利辦理請款，一時起貪念才會涉險犯案。