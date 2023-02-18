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少校輔導長偷情「莒光園地」女主播 他遭記5大過撤職官司結果出爐！
陸軍謝姓少校輔導長外遇「莒光園地」甜心主播林姓女少校，兩人曾到清境農場開房間跨年，又接吻、同宿男寢，互相傳訊「我一直偷親你你都無感」、「早上那個，表現應該還可以吧」等語，謝累計5次大過被核定撤職，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。
謝2019年12月30日和林女一同夜宿清境農場，被謝妻當場抓到，兩人事後皆被記一大過處分。謝2019年11月23至26日留守期間，和林女一起睡在男寢，兩人互傳訊「早上抱抱你後，轉頭一整個鼻酸」、「我一直偷親你你都無感」、「棉被充滿你的味道，好開心」。
隔年3月27日至5月10日，謝稱呼林女「老婆」，兩人在車內充滿性暗示的對話「今天早上表現如何？昨天應該可以了吧？昨天3次」，且兩人在停車場接吻，更被謝妻親眼目睹抓包。
謝妻向國防部陳情，經調查後認定謝違失行為重大，再記謝各2大過懲罰，之後陸軍司令部以謝一年累計5次大過為由，依法核定謝撤職、停止任用3年。
謝提告主張，自己和林女沒有共宿男寢，兩人之間沒有超過正常交友的舉動，軍方僅憑行車記錄器錄音，卻沒有畫面證明，且媒體報導的照片中，兩人也沒有親密舉動，軍方以被媒體披露、影響軍譽作為加重懲罰事由，實屬不當，請求法院撤銷處分。
北高行指出，謝2019年底已因和林女到清境農場民宿夜宿而被記一大過，且法院準備程序中，坦承當時和林女交往，確實發展不當情感關係，有損軍隊紀律和榮譽。
另依兩人親暱的對話紀錄、相關影片、錄音等，法院認為謝被記一大過後，3個月內又再與林女親吻、擁抱，顯然是故意、累犯，軍方處分並無違誤，判謝敗訴。
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