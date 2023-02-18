拐國中生視訊裸聊挨告 自曝從小被霸凌求減刑反遭重判

新北市22歲林姓男子，在網路上認識在高雄就讀國中的少年，林男得知對方想找人協助購買點數，便兩度誘騙對方脫衣視訊，還裸露生殖器，林更將竊錄影片私訊給他人炫耀。事後受害國中生報警林男落網，審理時，以從小被霸凌為由求減刑遭駁，法院將他依兒童及少年性剝削防制條例處8年有期徒刑。

判決指出，林男透過網路，認識就讀國中的阿勇（化名），因對方想購買遊戲點數，林便於去年1月5日晚上9時許，以代替儲值點數為由，要求對方只穿內褲視訊，並赤裸上身且只穿內褲，讓他觀看。

同年同月12日晚上9時2分許，林男更變本加厲，再度以代替儲值遊戲點數為由，要阿勇開視訊全裸，讓他觀賞，過程中，林還用手機內建功能竊錄。阿勇家屬察覺有異，陪同報案。

檢調於去年7月6日持搜索票，到林男位於新北市的住處搜索，並查扣存有不雅影片的手機。

警詢、偵訊時，林男坦承犯行，還說當時算半哄半騙，取得影片，且當下就不打算幫忙儲值，而是先答應然後騙到對方，還覺得這樣好玩。此外，還將影片傳給阿勇同學，更炫耀說，是騙來的。

審理時，林男透過辯護人主張，案發當時只有22歲，一時衝動才犯案，且從小被罷凌，才導致思想觀念偏差，盼能給予減刑。