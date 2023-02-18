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拐國中生視訊裸聊挨告 自曝從小被霸凌求減刑反遭重判

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

新北市22歲林姓男子，在網路上認識在高雄就讀國中的少年，林男得知對方想找人協助購買點數，便兩度誘騙對方脫衣視訊，還裸露生殖器，林更將竊錄影片私訊給他人炫耀。事後受害國中生報警林男落網，審理時，以從小被霸凌為由求減刑遭駁，法院將他依兒童及少年性剝削防制條例處8年有期徒刑。

判決指出，林男透過網路，認識就讀國中的阿勇（化名），因對方想購買遊戲點數，林便於去年1月5日晚上9時許，以代替儲值點數為由，要求對方只穿內褲視訊，並赤裸上身且只穿內褲，讓他觀看。

同年同月12日晚上9時2分許，林男更變本加厲，再度以代替儲值遊戲點數為由，要阿勇開視訊全裸，讓他觀賞，過程中，林還用手機內建功能竊錄。阿勇家屬察覺有異，陪同報案。

檢調於去年7月6日持搜索票，到林男位於新北市的住處搜索，並查扣存有不雅影片的手機。

警詢、偵訊時，林男坦承犯行，還說當時算半哄半騙，取得影片，且當下就不打算幫忙儲值，而是先答應然後騙到對方，還覺得這樣好玩。此外，還將影片傳給阿勇同學，更炫耀說，是騙來的。

審理時，林男透過辯護人主張，案發當時只有22歲，一時衝動才犯案，且從小被罷凌，才導致思想觀念偏差，盼能給予減刑。

法官認為，林男罔顧受害人心理、人格健全發展，引誘對方做出猥褻動作並拍攝影片，還將影片私訊傳給他人，嚴重侵害隱私及名譽，心態可議，應予嚴厲譴責。地院審理後，將林男依兒童及少年性剝削防制條例兩罪，判8年有期徒刑，全案仍可上訴。

新北市22歲林姓男子，誘騙就讀國中的少年視訊裸聊，還用手機內建功能竊錄，還傳影片給他人炫耀，遭法院判8年有期徒刑。（示意照）記者陳弘逸／攝影
新北市22歲林姓男子，誘騙就讀國中的少年視訊裸聊，還用手機內建功能竊錄，還傳影片給他人炫耀，遭法院判8年有期徒刑。（示意照）記者陳弘逸／攝影

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