惡男「扮女」5年騙400女拍猥褻片 驚傳大年初二死在台南監所

40歲張姓影視相關剪輯師先以變聲器材，在交友APP偽裝女性，以應徵模特兒為由，再用金錢誘騙女性拍下私密處，他側錄私密影片後恐嚇被害人提供猥褻影片，據清查，他作案達5年，受害人約3百至4百人，經院方裁押，未料，有受害人找上警方，經查他已在大年初二監所死亡。

警方指出，當時了解張的動向，是否移監時，調閱其資料，發現他已經死亡，向監所了解，他已於大年初二死亡。警方表示，本案雖已暫告一段落，因為當事人死亡，已報告檢察官，本案也因此簽結。

台南市警五分局指出，3月接獲報案指稱，一名「女攝影師」邀約拍攝「Model card（模特兒卡）」，在視訊面試期間，有被要求裸露身體的情況，覺得不對勁，經調查該「女攝影師」其實是張男。

40歲張姓影視相關剪輯師先以變聲器材，在交友APP偽裝女性，以應徵模特兒為由，再用金錢誘騙女性拍下私密處。圖/讀者提供

他在交友APP「Azar」、社群APP「Instagram」或臉書，假扮模特兒公司女經紀人、女攝影師，以「賴思（詩）瑜」、「小思（詩）瑜」、「賴小瑜」等化名，誆騙被害人經紀公司在尋找模特兒，若條件符合，未來拍攝酬勞約在時薪2千500元至3千500元間，同時張嫌以事先下載之來路不明的女性影片、變聲器等軟體，假扮女性，取得被害人信任，再以「視訊面試」為由，誘騙被害人脫衣，側錄私密影片，再用這些私密影片威脅被害人，繼續提供猥褻影片，否則就將影片散布到網路、被害人所就讀的學校、工作場所。

經分局報請檢方指揮偵辦，8月初拘提張男，扣得犯罪用電腦主機一部、手機兩支、外接硬碟一顆等證物，內有約1TB的犯罪影片，從影片資訊研判，張犯案時間至少長達5年，約3百至4百人受害、年齡從少女到輕熟女都有。

張男「裝女」上交友APP 5年騙400女拍猥褻片塞滿1TB硬碟，未料，大年初二傳在監所死亡的消息。圖/讀者提供

警方經犯罪影片分析及犯罪筆記本，發現張年齡層廣泛，疑有多位未成年少女，因家境較不寬裕遭他利誘，因散布全國各地、外島地區不易聯繫。警方呼籲，希望被害人出面指認張嫌惡行，勇於指認能讓不法分子接受法律制裁，目前也正擴大追查張嫌是否散布犯罪影片至特定網站、論壇上牟利。

訊後警方以詐欺、妨害秘密、兒少性剝削條例、強制、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦，經台南地院裁押後，未料卻在監所死亡。