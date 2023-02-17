偷吃已婚醫…許藍方批周刊遭求償 法官要雙方「直球對決」

「最美博士」許藍方被控和已婚康姓醫師不倫，台北地方法院判她賠償原配50萬元確定。許女另在臉書批評周刊不實報導，遭周刊提告求償10萬元，要求刪除貼文、刊登澄清啟事，北院判周刊敗訴。周刊上訴，台灣高等法院今行準備程序，法官希望雙方「直球對決」，並說媒體告「被報導的人」比較少見，也詢問有無可能和解。

周刊主張，因獲可靠消息來源指許藍方和已婚醫師交往並發生性關係，合理查證並取得許女和男醫師的對話紀錄，才出版相關報導，但許女卻在臉書貼文「報導內容並不屬實」、「針對散播不實的言論，惡意詆毀甚至誤導大眾的發言指控」。周刊認為，許藍方侵害公司名譽權、商譽權和媒體信用，要求賠償10萬元，並刪除臉書貼文、刊登聲明啟事60日。

許藍方指出，周刊報導前沒有向她查證，就刊載「許藍方拍攝裸身自拍並傳送給對方」，但她從未拍攝相關照片，且對話紀錄示意畫面是由周刊單方製作，不是真實對話，她臉書貼文評論適當。

北院勘驗周刊報導的對話紀錄，和許藍方遭元配求償案件中的對話紀錄，認為內容相符，認定周刊確實有從元配取得相關對話內容才報導，但周刊身為媒體業者，報導是否不實、錯誤等，是可受公評之事。北院認為許藍方是為了替自己辯解才在臉書貼文，且周刊也承認報導沒有向許藍方查證，雖然許藍方用字嚴厲、不留情面，但沒有以過當字眼指責報導不實，可認為是善意發表適當評論，判許藍方免賠。

周刊上訴，高院民事庭今開庭整理爭點，包括「裸身自拍」「對話紀錄示意畫面」，許藍方堅持這皆非事實。法官希望雙方直球對決，標出爭議所在，請許藍方舉出報導不實的具體理由，而周刊也要列出「有查證、無不實」的證據，大家對一對看有沒有道理。

法官說「媒體來告『被報導的人』比較少見」，要對方蒐集相關案例，並詢問雙方有無可能和解，否則將捲入無止境的訴訟中。

周刊律師表示沒有談判的空間，並指許藍方在另案未承認侵害配偶權；許藍方當場駁稱她不是不承認侵害配偶權，而是她只有傳送訊息的行為，這也是她在另案沒上訴的原因。

高院定4月14日續行準備程序。