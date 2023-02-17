疑發千萬封簡訊助攻詐團 電信業者50萬交保桃檢抗告

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園地檢署偵辦電信詐騙，懷疑台北某二類電信公司蔡姓業者明知代發簡訊用途不法，仍替詐騙集團傳送上千萬封簡訊給民眾，助詐團騙得6千3百多萬元，涉犯共同詐欺取財罪，但向法院聲請羈押禁見被駁，今天提出抗告。

桃園地檢署表示，主任檢察官葉益發協同檢察官陳彥价15日指揮刑事警察局偵七大隊兵分多路搜索，訊後認定蔡男以高於市價1.8倍價格，替詐騙集團發送詐騙簡訊，傳出去的簡訊多達1163萬封，也導致多人受騙，損失金額超過6千3百萬元，其行為涉犯刑法3人以上共同詐欺取財罪，以及組織犯罪防制條 例參與犯罪組織罪，罪嫌重大，因此聲請羈押禁見。法院認為蔡男雖嫌疑重大，但無羈押必要，諭知50萬元交保，但檢察官不服，因此提出抗告。

桃園地檢署也呼籲，民眾切勿輕信不明來源簡訊，尤其是求職或投資訊息，更勿輕易打開訊息所附連結，如有疑慮，應即撥打165查詢檢舉，以維自身權益。

桃園地檢署不服二類電信公司蔡姓負責人50萬元交保，今天下午抗告。記者陳俊智/攝影
桃園地檢署不服二類電信公司蔡姓負責人50萬元交保，今天下午抗告。記者陳俊智/攝影

詐騙集團 桃園 檢察官

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