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陸籍男遭路燈電死 法官判國賠463萬：大陸人也是中華民國人民
大陸籍錢姓男子近5年前來台騎自行車環島，經過高雄市路竹區，遭漏電的路燈電擊死亡，家屬跨海要求上千萬元國家賠償，一審認為高雄市工務局養工處有疏失，判賠463萬元。高雄市養工處上訴，二審仍認為有疏失，維持原判決。
判決指出，錢姓男子2018年8月來台騎自行車環島，16日晚間騎到高雄市路竹區大公路，左手碰觸編號「新達043」路燈，不料路燈漏電，錢姓男子遭電擊趴在路燈下，陳姓女子路過發現，向警方說她也感覺觸電。
檢方相驗，發現錢姓男子左前臂至左手腕，有明顯電擊痕跡，法醫在相驗證明書也記載，死因是「電擊性休克」，錢姓男子的家人便來台提國家賠償，要求高雄市政府工務局養工處賠償精神撫慰、扶養費共1165萬元。
養工處在一審時認為，錢姓男子是大陸地區人民，不適用國家賠償法，並且請求扶養費等過高。但高雄地方法院認定，養工處疏於管理，導致路燈漏電，認為養工處有疏失責任，而且法官也認為大陸地區人民也是中華民國人民，判養工處敗訴，須賠家屬463萬元。
雙方對一審判賠金額各有異議，上訴二審。高雄高分院調查，同處路燈在案發前半年也曾發生漏電，並根據相驗報告等證據，認為路燈外觀並未遭破壞，接線盒也未經開啟，然而死者卻因碰觸路燈外表而遭電擊死亡，可見高雄市養工處管理路燈有瑕疵。
合議庭另審酌錢父在大陸每月有退休養老金、單位補充養老金及社會養老金，可維持生活，維持一審原判決，判決高雄市養工處應給付家屬，包括精神慰撫金、醫療費用、喪葬費計近464萬元。全案仍可上訴。
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