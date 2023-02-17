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男子無照酒駕拒繳罰鍰20萬 遭查封房產火速繳清

中央社／ 台北17日電

行政執行署士林分署今天表示，王姓男子多次無照酒駕遭罰20萬餘元，但遲未繳納，執行人員日前到王男住處張貼封條，王男即到士林分署一次繳清。

行政執行署士林分署新聞稿指出，王姓男子擔任怪手司機，民國106年、107年間在工地工作，某日和朋友喝了整箱啤酒，騎車上工時遭警方攔檢，發現酒測值超標且無照騎車，被裁罰2次共計新台幣18萬元，並限制3年內不得考取駕照，應參加道路交通安全講習。

士林分署表示，王男在不得考取駕照期間，仍持續無照騎車，也未依規定參加道路安全講習，之後陸續被裁罰2萬700元；由於王男遲未繳納，案經移送士林分署強制執行，執行人員多次通知王男繳錢但未獲回應。

士林分署說，執行人員原欲查扣王男銀行帳戶存款未果，另外查出王男名下有2筆士林房產，先行囑託地政機關就王男名下不動產辦理查封登記，日前派員前往王男住家查貼封條。

王男得知後趕到士林分署，由執行人員當面告知查封原因，並火速繳清20萬餘元罰鍰，士林分署也函請地政機關塗銷查封登記。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

駕照 酒駕 工時

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