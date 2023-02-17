違停挨罰「一巴掌給你打過去」 74歲女妨害公務遭訴

周姓女子駕車違停，遭員警開單舉發，辯稱「等停車格」否認違停，見員警仍開罰，竟掌摑員警1巴掌，當場被依妨害公務罪現行犯壓制逮捕，依法送辦，士林地檢署偵結起訴。

警方調查，74歲周女去年12月10日駕駛汽車行經台北市南港區舊莊街，在一處超商外紅線違停，轄區舊莊派出所高姓警員到場製單舉發，周女見員警出現，立刻從車外返回車內，自稱前方停車格內汽車將要離開，她只是在等對方離開，自己再停車，否認違停。

然高員發現，超商前不僅劃設紅線，周女車輛也占用行人穿越道，並阻礙到轉彎車輛視線，容易發生危險，雖已清楚告知，周女仍情緒激動，稱「我要一巴掌給你打過去」，最後收下罰單，真的一掌打向高員臉部。

高員遇襲後制止周女，並呼叫支援警力到場，依妨害公務罪現行犯壓制逮捕周女，依法送辦後，士林地檢署近日偵結，依法起訴。