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違停挨罰「一巴掌給你打過去」 74歲女妨害公務遭訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

周姓女子駕車違停，遭員警開單舉發，辯稱「等停車格」否認違停，見員警仍開罰，竟掌摑員警1巴掌，當場被依妨害公務罪現行犯壓制逮捕，依法送辦，士林地檢署偵結起訴。

警方調查，74歲周女去年12月10日駕駛汽車行經台北市南港區舊莊街，在一處超商外紅線違停，轄區舊莊派出所高姓警員到場製單舉發，周女見員警出現，立刻從車外返回車內，自稱前方停車格內汽車將要離開，她只是在等對方離開，自己再停車，否認違停。

然高員發現，超商前不僅劃設紅線，周女車輛也占用行人穿越道，並阻礙到轉彎車輛視線，容易發生危險，雖已清楚告知，周女仍情緒激動，稱「我要一巴掌給你打過去」，最後收下罰單，真的一掌打向高員臉部。

高員遇襲後制止周女，並呼叫支援警力到場，依妨害公務罪現行犯壓制逮捕周女，依法送辦後，士林地檢署近日偵結，依法起訴。

警方呼籲，警方依法執行公務時，民眾務必尊重並保持理性，若有不服相關行政處分，應循法定救濟程序處理，切勿以身試法，若有不法警方定將究辦。

周女情緒激動，稱「我要一巴掌給你打過去」，最後收下罰單，真的一掌打向高員臉部。記者李隆揆／翻攝
周女情緒激動，稱「我要一巴掌給你打過去」，最後收下罰單，真的一掌打向高員臉部。記者李隆揆／翻攝
周女當場被依妨害公務罪現行犯壓制逮捕，依法送辦，士林地檢署偵結起訴。記者李隆揆／翻攝
周女當場被依妨害公務罪現行犯壓制逮捕，依法送辦，士林地檢署偵結起訴。記者李隆揆／翻攝

違停 超商 妨害公務

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