台南男「被分手」找藉口硬上前女友 二審認罪和解獲緩刑

曾姓男子前年7月被分手，隔天以歸還鑰匙及取回個人物品為由，央求進入前女友租屋處後強制性交得逞，女方擔心受孕衝進浴室沖洗下體，並要求曾外出買來避孕藥後，即令他離開後驗傷提告，一審被判3年6月，上訴後與女方和解，賠償其損害，二審改判1年10月，緩刑3年。

曾男一審時矢口否認有強制性交犯行，他辯稱，與女方發生性交行為時，並無違反其意願。上訴二審時，他改口認罪。

前女友表示，曾對她性交時，她一直跟對方說不要、不可以；當時嚇到，一直口頭上說不要，身體不知該如何反抗，且對方當時抓著她的手，也沒辦法反抗，她被抓的手，會感覺到疼痛。她說，結束後，因曾射精在體內，她害怕因此懷孕，馬上衝去洗澡，洗完澡後並要求曾去買事後避孕藥。

案發後，女方撥打電話向友人求助，事後因不甘受辱，在友人陪同下，隔天下午4時25分許，前往衛生福利部台中醫院驗傷採證後報警處理。一審認曾犯強制性交罪處3年6月，不服上訴。

曾於二審審理時與女方調解成立，並已依約履行完畢，且獲女方原諒，表明不再追究其刑事責任，已取得女方的宥恕。

台南高分院審酌，曾與女方雖曾為男女朋友，但女方已表明不願再繼續交往，提出分手要求，曾仍苦苦糾纏，甚至不顧其反對及抗拒，貿然對她性交行為，對於女方身心造成一定程度的創傷，並不可取。