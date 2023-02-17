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臉書貼7言藏頭詩罵前妻與小王「狗東西」 綠帽夫下場曝
新竹市黃姓男子不滿吳姓前妻和江姓男子搞婚外情，在臉書張貼一段詩詞，仔細看竟是用7言藏頭詩串起前妻和外遇對象名字，暗喻辱罵2人是「狗東西」，被吳女與江男發現後提告。法官認為黃男觸犯公然侮辱，處4千元罰金，可服勞務。
簡易判決指出，黃姓男子在去年3月初用手機上網，用自己申辦的臉書帳號發文張貼一段共11句、每句7字的詩詞，裡頭提及惡婆娘、欲求不滿、個人作孽個人擔、苟且偷生受委屈等內容。
這段詩詞從句首串連看下來其實是一段藏頭詩，黃姓男子巧妙將吳姓前妻與江姓外遇對象的名字置入其中，並用藏頭詩辱罵暗喻2人是「狗東西」，由於臉書可供不特定人上網觀覽，吳女、江男發現後氣炸提告，案經新竹地檢署聲請簡易判決處刑。
新竹地院法官認為黃姓男子貼文所為觸犯刑法公然侮辱罪，黃男因與前妻、外遇對象有嫌隙，竟在多數人可共見共聞的臉書頁面上，以藏頭詩貼文辱罵對方，並不尊重對方的名譽法益，兼衡黃男大學畢業、犯後坦承犯行等情形，處4千元罰金。可上訴。
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