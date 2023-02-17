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警察眼皮下闖紅燈 高雄騎士逃入巷弄氣喘吁吁遭逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄柯姓男子騎機車行經鼓山區裕誠路，當警察面闖紅燈後鑽入巷弄，警方尾追而至，柯姓騎士躲在車後方氣喘吁吁就逮，聲稱因急買晚餐才闖紅燈，見警方追來，因自己酒駕通緝才逃逸，警方一查，發現他是毒品通緝犯，直接上銬，解送歸案。

警方指出，44歲柯姓男子前天下午3時許，騎機車行經鼓山區裕誠路與華豐街口，直接闖紅燈，當時在路口停等紅燈的鼓山警分局龍華派出所員警見狀，從後尾追。

柯姓騎士沿路鑽入巷弄，將機車停下後，躲在汽車後方，被警方揪出，柯姓騎士上氣不接下氣被逮，告知警方因下班急著要買晚餐才闖紅燈，見到警方在後方追緝，自己涉及酒駕被通緝，加上下班前，曾喝了少許保力達酒精飲料，擔心再度因酒後駕車遭到送辦，才跑給警察追。

警方當場檢視柯姓騎士的身分，發現柯姓騎士去年11月17日因毒品案被橋頭地檢署發布通緝，遭警方斥責說謊，警詢後，將他上銬解送歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄柯姓男子騎機車行經鼓山區裕誠路，當警察面闖紅燈後，警方尾追，查出他是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子騎機車行經鼓山區裕誠路，當警察面闖紅燈後，警方尾追，查出他是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子躲在車後方氣喘吁吁就逮，警方發現他是毒品通緝犯，直接上銬逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子躲在車後方氣喘吁吁就逮，警方發現他是毒品通緝犯，直接上銬逮捕。記者石秀華／翻攝

通緝 酒駕 毒品

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