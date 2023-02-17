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新竹男紅線違停遭拖吊 竟買油漆怒塗白線下場出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市一名高姓男子去年在國光街紅線違規停車，車輛遭到警察局拖吊，事後竟心生報復找來朋友買白色油漆，趁著四下無人將禁止臨時停車的紅線塗成白線，市府發現後提告。新竹地院認為標線遭毀損，判高男2個月徒刑，可易科罰金，1千元折算1日。

簡易判決指出，高姓男子去年4月8日早上8點多將車輛停放在新竹市北區國光街與國光街18巷口的紅線處，因違規停車，車輛遭到新竹市警察局拖吊。高男不滿愛車遭拖吊，竟心生報復，當晚用臉書聯繫曾姓男子商討此事，決定要一起將紅線塗成白線。

4月8日當晚10點多，曾姓男子與高姓男子會合後，先去購買白色油漆，接著同行前往新竹市國光街、國光街18巷口，先在附近停好車後，由高姓男子把風，曾姓男子則步行到「拖吊處」，大喇喇在禁止臨時停車的紅線上塗抹白色油漆，長約10到15公尺。

由於標線被塗抹不堪使用，新竹市政府發現後報警提告，涉案的高姓男子、曾姓男子到案後坦承塗刷標線；法官審理確認該段標線遭油漆塗抹，標線無法顯現原有的紅色以發揮禁止臨時停車的效用，已經觸犯刑法138條的損壞公務員職務上掌管物品罪。

法官認為，高姓男子只因違規停車遭拖吊，就心生不滿與同夥共謀將紅線塗成白線，不僅讓標線毀損喪失效用，也對市府公務員掌管物品所欲達成的行政任務造成影響，亦對國家法益有妨害，念在高男沒有前科、犯後態度等情形，處2個月徒刑。

新竹市區不少劃設紅線禁止停車路段，常有車輛停放紅線外的空間，遭警方依違停開單告發。本報資料照
新竹市區不少劃設紅線禁止停車路段，常有車輛停放紅線外的空間，遭警方依違停開單告發。本報資料照

新竹 警察 公務員

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