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女子不滿社會局安置小孩 恐嚇社工反而虧了
呂姓女子不滿高雄市政府社會局「家庭暴力及性侵害防治中心」安置她兒子，1年多前，打電話給社工，恐嚇要放火燒家防中心，隔2天後又傳訊給社工要「同歸於盡」，高雄地方法院依恐嚇公眾罪，判她3月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。
判決指出，呂姓女子涉毒品案入獄，2020年間執行完畢；在她服刑期間，高雄市社會局家防中心擔心她兒子沒人照顧，才安置她兒子，但她出獄後找不到小孩，2021年11月12日下午，便打電話給社工，聲稱要放火燒家防中心。
同日下午呂又趁去大同醫院陪診，向家防中心社工恫嚇要放火燒家防中心，「與家防中心同歸於盡」、「會去買汽油桶」、「要你們好看」。2天後，呂再以通訊軟體Line傳送文字或語音訊息，再度恐嚇社工「你們真的不得好死！」「你們害我不能照顧自己的小孩，我死都不會放過你們」，社工受不了一再受恐嚇，才由社會局報警查辦。
法官認為，呂女因社會局安置她小孩，竟以恫嚇方式發洩情緒，使公眾安全造成危害，實有不該，判她3月徒刑，可易科罰金。
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