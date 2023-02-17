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只有一次機會！吸金犯臉書PO的瑪莎拉蒂「海神三叉戟」月底拍賣

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

百富資本公司負責人儲開軒與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡，涉共同吸金30億元，儲開軒在臉書秀出與愛駒瑪莎拉蒂「海神三叉戟」超跑的合照，超跑已依法查扣，法務部行政執行署台北分署將於2月24日拍賣這部名車。

台北分署表示，這部白色的瑪莎拉蒂是2015年6月出廠，排氣量2987cc，里程數1萬7734公里；另1部儲開軒擁有的愛快羅密歐藍色Stelvio，也已查扣，這部車2018年10月出廠，排氣量1995cc，里程數6621公里，將一併拍賣。

檢調2022年5月搜索儲開軒，查扣儲開軒的2部名車、數千萬元的美元、日幣外幣及存款；檢調調查，儲開軒6年吸金30億元，依證券投資信託及顧問法諭令以300萬元交保，儲的父親儲國衡以200萬元交保。

台北分署表示，2部拍賣的車輛引擎發動等運作均正常，為避免移車肇生意外，拍賣地點選在車輛現行保管處即台北地檢署木柵贓物庫廣場。

台北分署說，2月24日當天10時30分至11時開放閱覽， 籲請有意應買者注意相關時間、地點，另依檢方通知，2部車只會進行1拍賣程序，當日若未拍定，不會進行再行拍賣程序。

行政執行署台北分署將公開拍賣的瑪莎拉蒂「海神三叉戟」。圖／行政執行署台北分署提供
行政執行署台北分署將公開拍賣的瑪莎拉蒂「海神三叉戟」。圖／行政執行署台北分署提供
行政執行署台北分署將公開拍賣的愛快羅密歐Stelvio。圖／行政執行署台北分署提供
行政執行署台北分署將公開拍賣的愛快羅密歐Stelvio。圖／行政執行署台北分署提供

瑪莎拉蒂 吸金

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