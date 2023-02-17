疑遭戴綠帽男持藍波刀刺穿對方胸口 法院判關5年8月

蔡姓男子因同居前妻曾女深夜未歸，外出尋人撞見友人謝男開車載她返家，認為雙方關係曖昧，妒火中燒，以車阻擋上前理論，竟持隨身攜帶的藍波刀朝謝男刺擊揮砍，造成他胸部、手部多處受傷，屏東地方法院依殺人未遂罪判蔡男5年8月，可上訴。

蔡男於案發前1至2個月，就懷疑曾女與友人謝男間有男女情愫，導致雙方友情破裂關係惡化，2016年7月25日晚間等不到同居曾女返回，開車外出四處找尋，隔天凌晨3點50分左右，碰巧發現外出遊玩的兩人將車子停在屏東一間全聯前面，積怨多時讓他妒心大起，要求謝男下車理論，但對方不肯，雙方發生口角衝突。

過程中蔡男破壞對方駕駛座車窗，持平時劈砍木材，約20多公分長的藍波刀，伸入車內攻擊謝男，對方雖拿出駕駛座下方的電擊棍抵擋，仍造成他左側外傷性氣血胸、胸腔開放性傷口、第4肋骨骨折、左上臂撕裂傷、左右手指多處撕裂傷，蔡男見對方重傷，隨即逃離現場，丟棄兇刀。