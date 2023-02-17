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精品達人「阿邦師」去世 生前未結案告終

聯合報／ 記者林保光／即時報導

精品達人「阿邦師」李正邦涉詐欺等罪判刑3年半定讞，因口腔腫瘤遭監所拒收，引起監察院糾正矯正署等單位風波。不過，他另涉違反著作權法等案仍在審理中，因他去底去世，高雄地方法院對全案，裁定公訴不受理。

李正邦經營當鋪起家，網路出現直播商機，他便改拍賣二手精品，成立「阿邦師」集團，旗下有阿邦師公司、精品鑑定公司。

李正邦在2015年涉及偽造訂貨單和發票，供他人向銀行申請信用狀，經上訴後，判刑3年6月定讞。他提出醫院開出的「左頰上皮增生異常（癌前病變）」診斷證明，令高雄第二監獄對他拒絕收監後又開直播經營網拍，監察院認為執行檢察官未查明，任其停止執行，糾正矯正署、高雄二監及橋頭地檢署等單位。

李正邦另涉違反著作權法等案，被控未經路易威登（LV）公司授權，擅自複製攝影著作和商標，印在他著作的「LV防偽鑑定書」，對外販售牟利，侵害LV公司的著作財產權。

高雄地方法院因李正邦已在去年12月31日死亡，高雄地方法院對他涉違反著作財產權案，裁定公訴不受理。

阿邦師集團執行長李正邦被稱為「精品達人」，已在去年底因病死亡。圖／本報資料照片
阿邦師集團執行長李正邦被稱為「精品達人」，已在去年底因病死亡。圖／本報資料照片

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