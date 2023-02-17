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男法警死命糾纏女行員遭封鎖 他辱罵「渾球」還埋伏工作地尾隨追問

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任新北地方法院許姓法警多次與派駐法院支援的郵局女行員攀談，趁女方遷調前要求加LINE好友，傳訊息被封鎖，他傳臉書訊息罵「渾球」，甚至到女行員工作地點徘徊等候、搭訕，被依違反性騷擾防治法裁罰2萬元，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

女行員2019年11月至2020年2月間派駐新北地院支援，許經常到值班櫃台攀談，他得知女方不久後得遷調，藉機要求互加LINE好友，事後多次傳訊息被已讀不回，之後被封鎖。

許心生不滿透過臉書私訊「不理我，到時我就跑去新北市找你換錢」、「渾球」，他見女方沒有回應，2020年3月11日中午到女方調職的工作地點等候，見女行員午休時間外出買中餐，便一路跟隨到超商，追問女方為何不回訊息，害得女行員緊張到忘記拿餐點。

女行員2020年8月再度奉派到法院支援，許再度前來搭訕，她忍無可忍向法院申訴性騷擾；新北地院認定成立性騷擾事件，交由新北市政府裁罰2萬元。

許不服提行政訴訟，認為新北地院調查委員會調查有瑕疵，論述自相矛盾，且女行員從未明確表示他的行為不妥，或令對方有不舒服之處，僅消極不回覆或不予理會，認為不構成性騷擾案件。

許在調查時說「我也不是非得一定要認識她這個女生」、「我一直始終認為我們是朋友」、「我說渾球是一種親近的方式，一種關心」等語。

北高行認為，根據雙方調查的說法，皆是許主動找女行員攀談，對話也僅止於一般應酬，LINE也是許要求加好友，而許竟趁女行員外出覓食時，從後方跟隨攀談，讓女方緊張到忘記拿餐點，可見確實造成女行員心生畏怖。

北高行認定許確實有性騷擾女行員的行為，新北市政府依據調查後的決議裁罰2萬元，處分沒有違誤，駁回許的請求，判他敗訴。

示意圖／ingimage
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性騷擾 LINE

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