檢察官考績又用放話公審　基層：士氣會愈來愈爛！

法務部今天召開檢察官人事審議委員會討論個別檢察官考績，會前，部分年度考績有爭議的檢察官事跡被曝光，引發基層不滿；北部檢察官說，考績應秘密審查，法務部透過放話文化抺黑部屬，為德不卒。

法務部長蔡清祥也認為檢察考績應該秘密處理，去年檢察考績「大量」外洩時，蔡清祥表示會再注意部內公文流程應守密，嚴加督促所屬遵循法律規範。

檢察官考績評定經過檢審會決議、報由法務部長核定後，須送考試院審查，歷史經驗上，考試院尊重部會自主，從無「打槍」紀錄，之後，再統一辦理考績獎金入帳，由於各檢察署偶有考績爭議，造成不同檢察署獎金發放時間不一。

耽誤全署發獎金案例中，其中「被卡關」的某檢察官考績，主因可能是延遲辦理毒品戒癮治療案，熟知內情者說，這名檢察官能力不錯，被交辦分擔同仁的案件才造成案件遲於進行，就處分戒毒案來說，不算特別嚴重違誤。

北部檢察官說，檢審會對檢察考績應負絕對責任，被曝光的檢察官「劣跡」，包括官派檢審委員也有人認為「不怎麼樣」，但部長還是覺得應執行首長意志，「那麼檢審委員的主導權何在？」

南部檢察官說，去年曾發生檢察考績案連名帶姓、帶案情被曝光，雖不確定洩密來源為何，「其實大家都知道與法務部有關」；他說，法務部明鏡高懸要基層守法，自己卻無視法規存在，「如何帶領檢察官千人大軍？」

據了解，各地檢署評定檢察官考績後，會附記事由函送台灣高檢署，再由台高檢人事單位送交法務部人事處，之後公文依序從主秘、次長會辦，提議案由檢審會審查，依據蔡清祥說法，蔡也認為公文旅行過程未做好「防漏」措施。

有檢察官說，蔡清祥如果認為檢察官應如何切實執行業務，就應具文說清楚、講明白什麼會被議處，不是憑個人意念決定，卻抓住檢審會背書。