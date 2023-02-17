快訊

吳淡如「藍勾勾」粉專消失　她崩潰道歉：不要再繼續下去

基隆四接公投被中央沒收？律師指問題出在「這項」規定

媽拿每斤3萬多元名貴茶葉「煮茶葉蛋」兒這原因不說吃下去

檢察官考績又用放話公審　基層：士氣會愈來愈爛！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天召開檢察官人事審議委員會討論個別檢察官考績，會前，部分年度考績有爭議的檢察官事跡被曝光，引發基層不滿；北部檢察官說，考績應秘密審查，法務部透過放話文化抺黑部屬，為德不卒。

法務部長蔡清祥也認為檢察考績應該秘密處理，去年檢察考績「大量」外洩時，蔡清祥表示會再注意部內公文流程應守密，嚴加督促所屬遵循法律規範。

檢察官考績評定經過檢審會決議、報由法務部長核定後，須送考試院審查，歷史經驗上，考試院尊重部會自主，從無「打槍」紀錄，之後，再統一辦理考績獎金入帳，由於各檢察署偶有考績爭議，造成不同檢察署獎金發放時間不一。

耽誤全署發獎金案例中，其中「被卡關」的某檢察官考績，主因可能是延遲辦理毒品戒癮治療案，熟知內情者說，這名檢察官能力不錯，被交辦分擔同仁的案件才造成案件遲於進行，就處分戒毒案來說，不算特別嚴重違誤。

北部檢察官說，檢審會對檢察考績應負絕對責任，被曝光的檢察官「劣跡」，包括官派檢審委員也有人認為「不怎麼樣」，但部長還是覺得應執行首長意志，「那麼檢審委員的主導權何在？」

南部檢察官說，去年曾發生檢察考績案連名帶姓、帶案情被曝光，雖不確定洩密來源為何，「其實大家都知道與法務部有關」；他說，法務部明鏡高懸要基層守法，自己卻無視法規存在，「如何帶領檢察官千人大軍？」

據了解，各地檢署評定檢察官考績後，會附記事由函送台灣高檢署，再由台高檢人事單位送交法務部人事處，之後公文依序從主秘、次長會辦，提議案由檢審會審查，依據蔡清祥說法，蔡也認為公文旅行過程未做好「防漏」措施。

有檢察官說，蔡清祥如果認為檢察官應如何切實執行業務，就應具文說清楚、講明白什麼會被議處，不是憑個人意念決定，卻抓住檢審會背書。

資深檢察官說，同仁的考績如何，同一辦公室的人都未必知道，法務部想要落實檢察官退場機制，要開大門走大路，檢察人事升遷不順已逼走很多優秀的檢察官、主任檢察官，續用放話技倆假公審立威，「士氣會愈來愈爛。」

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 考績 法務部

延伸閱讀

長照悲歌法務部研擬3方向修法 家總肯定蔡清祥「勇於任事」

打死台北市議員判無期徒刑 天道盟殺手董智泰參加花燈比賽

共諜案北檢上訴 被疑上級指導辦案

共諜案拿許宗力、蔡清祥「國安談話」上訴 律師：大傷司法獨立

相關新聞

林益世收6300萬貪汙爭議即將有結果 最高法院大法庭3月2日宣示裁定

國民黨前立委林益世13年前收受6300萬元，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，林財產...

衝這句話才借錢？蘇震清否認收賄：李恒隆說有需要可找他

立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，蘇因主動索賄、金額逐年倍增，共計2...

控林智堅花12億蓋破棒球場「A很大」 名嘴吳子嘉不起訴

名嘴吳子嘉去年7月在Youtube政論頻道中，對於新竹棒球場在前新竹市長林智堅任內，一路追加預算到12億，完工品質卻堪慮...

檢察官考績又用放話公審　基層：士氣會愈來愈爛！

法務部今天召開檢察官人事審議委員會討論個別檢察官考績，會前，部分年度考績有爭議的檢察官事跡被曝光，引發基層不滿；北部檢察...

性侵假釋男不滿同公司女移工提前科 拿石塊活活砸死她判無期徒刑定讞

犯下性侵和殺人未遂案的男子王鴻吉假釋後戴電子腳鐐，他前年不滿公司女移工聊天談及自己的前科，拿石塊猛砸女移工的臉部，導致粉...

遭國術館中藥味猛熏 鄰居長期頭暈提告勝訴

張姓男子經營中藥國術館，後門相鄰的張姓鄰居控訴常有濃厚燒藥草味、油煙飄進家門，家屬長期頭暈、惡心想吐，提民事請求排除侵害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦