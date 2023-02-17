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衝這句話才借錢？蘇震清否認收賄：李恒隆說有需要可找他

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立委蘇震清廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，蘇因主動索賄、金額逐年倍增，共計2580萬元，一審遭判刑10年，是收賄金額最高、刑度最重的立委。台灣高等法今行準備程序，蘇表示和李恒隆之間的金錢往來是借貸關係，也已經還清，並強調接受陳情「非立委職權」也不是憲法所規範。

台北地方法院認定蘇震清自2012年認識李恒隆，見李極具資力且太流公司案利益龐大，以借款方式包裝賄款要求，在當年的屏東縣長初選、2016年的立委、總統選舉，都以需要選舉資金為由，向李恒隆索賄。北院指出，蘇有數十年從政經驗，應清楚請託、賄賂間的分際，卻在接受李請託時主動以借貸名義要求賄款，且蘇會等李應允或交付賄款，才繼續協助處理SOGO案，可證蘇已與李達成行、收賄合意；蘇辯與李的金錢來往是借貸、單純選民服務，法院從重量刑。

高院今天傳蘇震清、廖國棟，但廖因病未到。蘇震清做無罪答辯，稱很遺憾檢察官只聽單方的片面之詞，完全沒有深入了解，就羅織罪名上訴。蘇強調，和李恒隆之間的金錢往來都是借貸關係，也都還清了，為了清白，他依法上訴。

蘇震清說從政以來一路清清白白，身為民代，為民服務是最基本的事，這並不是憲法職責，但他盡心去做，對於李恒隆「完完全全就是服務」，兩人之間的金錢往來就是借貸。蘇說，曾請李到辦公室問「我還欠多少？」對方說還欠1千百萬，他開支票還清，但檢察官憑節錄的錄音譯文斷章取義，他不服沒做錯事卻遭羈押，認為法理情要有依據。

「我不會被笨到索賄用支票往來」蘇認為若真不法，留下斷點就好了，怎會留下紀錄？他痛心檢察官只聽李的片面之詞，且李口供一變再變。蘇說，因李恒隆曾說有需要可以找他幫忙，衝著這句話才去找對方，蘇自認愛交朋友、古道熱腸，大家都會有周轉不順的時候。

蘇的律師張世和主張協調會、公聽會非立委職責，提出的建議也沒有影響力，認為這些非立委職務行為，本案也無對價關係。張舉例，與陳情人之間有金錢往來就能認定是因為「對價」嗎？

廖國棟部分，李恒隆2015年3月底於晶華酒店向廖表示，若能協助SOGO案，經濟上有需要，會給予支持。廖被控多次發函要求官員召開協調會、質詢或提案凍結預算施壓經濟部，並邀請經濟部出席東吳大學召開的公聽會，廖也親自出席、發言。北院認定李、廖「密切合作」逾5年，李共支付8百萬元賄款，其中廖拿620萬，廖的辦公室主任丁復華收180萬元，廖否認犯行，但北院依廖偵查中自述「曾透過丁復華收受李恒隆表達謝意的款項」，認定廖收賄，判8年6月徒刑。

廖國棟的律師團表示，對於丁復華、郭克銘、李恒隆間的金錢往來，廖不知情也沒有參與。

立法委員蘇震清表示和李恒隆的金錢往來都是借貸，也都還清了，沒有對價關係。記者王宏舜／攝影
立法委員蘇震清表示和李恒隆的金錢往來都是借貸，也都還清了，沒有對價關係。記者王宏舜／攝影

蘇震清 賄款 廖國棟

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