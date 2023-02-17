控林智堅花12億蓋破棒球場「A很大」 名嘴吳子嘉不起訴

名嘴吳子嘉去年7月在Youtube政論頻道中，對於新竹棒球場在前新竹市長林智堅任內，一路追加預算到12億，完工品質卻堪慮，質疑「現在民進黨裡面有一個合法貪污的方法」、「這個破球場整修花12億元...A了很多錢」等，被林智堅認為是在影射該工程有貪汙弊端，於是對吳子嘉提告誹謗。台北地檢署調查後，認為吳子嘉所言係與新竹市公共利益相關的評論，今將他不起訴。

去年7月24日，吳子嘉在Youtube政論頻道「新竹棒球場槓上開花董事長開講」中提及，「現在民進黨裡面有一個合法貪污的方法，這個破球場整修花12億，他這個是用議價的，沒有開標的」、「他們限制性招標是可以用議價，就是直接喬的…12億A了很多很多很多錢,，我跟你講保證一個破工程可以搞12億」等語。

林智堅認為，吳子嘉上述發言，是在影射他在擔任新竹市長期間，利用新竹棒球場工程貪汙而提告。吳子嘉到案後則供稱，他講這些話但沒有在影射林智堅，是就他了解的事實而陳述，目的是為了監督公共利益，同時表示自己曾參考了新竹市議會的議員質詢紀錄。

檢察官經調閱新竹市議會第10屆議員質詢紀錄，發現2019年6月6日，確實有兩名議員對造成棒球場工程延宕的艾奕康工程顧問公司，曾出現豆腐渣工程的紀錄提出質詢。