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性侵假釋男不滿同公司女移工提前科 拿石塊活活砸死她判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

犯下性侵殺人未遂案的男子王鴻吉假釋後戴電子腳鐐，他前年不滿公司女移工聊天談及自己的前科，拿石塊猛砸女移工的臉部，導致粉碎性凹陷骨折、顱腦損傷大量出血身亡，王一、二審被依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王鴻吉（52歲）2005年5月初在台北市尾隨獨行女子，強拉進公寓樓梯間企圖性侵，他不滿女方反抗，抓住女子頭部猛撞擊地面10多下，最終無法得逞，搶走錢包後逃逸。

他事隔2天開計程車接送友人就讀夜校的女兒，將女子載往山區性侵得逞，他事後見對方暈厥而萌生殺意，拿木棍猛擊被害人頭部，把木棍都打斷，王誤認女子死亡而棄置案發地點後逃逸，王被判刑20年，2020年8月21日假釋出監。

王鴻吉2021年7月23日上午10時許，開車載同為洗衣公司的已婚女移工到桃園市永安漁港附近海邊遊玩，兩人聊天散心時卻因故口角，他不滿女移工爭吵過程中談及自己的性侵前科，推倒、壓制對方，再拿石塊猛砸女移工臉部多下，直到對方失去知覺無法抵抗。

女移工因頭臉部外傷併顱骨、顏面骨粉碎性凹陷骨折，顱腦損傷而大量出血死亡，王鴻吉犯後開車逃逸；同年月31日，民眾經過附近的防風林，聞到異味才驚覺海邊礫灘上躺了具女屍，警方調閱監視器逮捕王。

檢方認為王猛擊女移工頭部，視人命如無物，犯後還無懺悔之心，案發當天還去銀樓買金飾送其他人。案發時，因被害人褲頭遭解開、上衣前後反穿，胸罩褪至胸部上方等，警方一度懷疑王涉嫌性侵；因鑑定未發現被害人下體、胸部有王的DNA或精子細胞，此部分罪嫌不足處分不起訴。

法院認為王鴻吉有強盜、加重強制性交等前科，但卻在假釋期間犯公共危險罪和本案，可見素行不佳，且無情剝奪友人性命，至今未和家屬達成和解或取得諒解，一審依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

二審認定的部分事實與一審不同，而撤銷判決，但認為王長期監禁與社會隔離，加上監所輔導教化，可以讓他深入反省，沒有剝奪生命的必要，仍維持判王無期徒刑，褫奪公權終身；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

犯下性侵案假釋的王鴻吉不滿洗衣公司女移工談及自己的前科，拿石頭砸死對方，被依殺人罪判處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
犯下性侵案假釋的王鴻吉不滿洗衣公司女移工談及自己的前科，拿石頭砸死對方，被依殺人罪判處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
犯下性侵案假釋的王鴻吉不滿洗衣公司女移工談及自己的前科，拿石頭砸死對方，被依殺人罪判處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
犯下性侵案假釋的王鴻吉不滿洗衣公司女移工談及自己的前科，拿石頭砸死對方，被依殺人罪判處無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

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