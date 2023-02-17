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指新竹棒球場林智堅「A很多」被告誹謗 吳子嘉獲不起訴

中央社／ 台北17日電

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在YouTube直播，指稱新竹棒球場招標過程涉貪，被前新竹市長林智堅提告誹謗。台北地檢署認為，吳子嘉評論內容可受公評，今天將全案不起訴處分。

吳子嘉於去年7月間在網路平台YouTube直播「新竹棒球場槓上開花董事長開講」節目，提及「現在民進黨裡面有一個合法貪污的方法，這個破球場整修花新台幣12億，他這個是用議價的，沒有開標」、「12億A了很多很多很多錢」、「一個破工程可以搞12億」等語。

林智堅認為，吳子嘉傳述指摘他涉嫌貪污，損害他的名譽，提告吳子嘉涉嫌誹謗。

吳子嘉偵訊時否認犯罪，他表示自己沒有影射林智堅，他是參考新竹市議會第10屆議員的質詢紀錄，而認為新竹棒球場的延宕與支出費用恐有弊案。他只是就瞭解的事實陳述，沒有影射林智堅。

檢察官調閱新竹市議會國民黨團於民國108年6月6日的質詢紀錄，的確有相關的質詢及發言內容，吳子嘉的言論與新竹市的公共利益相關，屬可受公評之事，且未具體指摘林智堅貪污，因此將吳子嘉不起訴處分。

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在YouTube直播，指稱新竹棒球場招標過程涉貪，被前新竹市長林智堅提告誹謗。聯合報系資料照
美麗島電子報董事長吳子嘉去年在YouTube直播，指稱新竹棒球場招標過程涉貪，被前新竹市長林智堅提告誹謗。聯合報系資料照

吳子嘉 林智堅 新竹棒球場

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