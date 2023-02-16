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殺勸戴口罩店員判死 凶手認一命賠一命是最好道歉方式

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

蔣姓紙雕師因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，事後拿刀刺死蔡。蔣聲稱罹患精神疾病，因服藥無意識、不記得行凶理由，桃園地方法院依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。台灣高等法院今行準備程序，蔣承認殺人，但律師團做無罪答辯；法官詢問死者胞姊「希望司法幫你們什麼？」她堅定回「就是維持死刑」。

本案蔣（42歲）未上訴，桃院依職權上訴。高院受命法官今詢問蔣為何未道歉、賠償，蔣表示賠償的具體金額要和家人討論，他不是不道歉，而是不知該怎麼道歉。他不覺得死刑判決是錯的，一邊摸著頭一邊說「殺人要償命」，不知道該怎麼做家屬才會滿意，並稱打兩顆子彈並不痛苦，要器官捐贈也不難。蔣說，那天被殺死的不只是蔡，自己「很大一部分也死了」，他每天都在壓抑自己。

蔣解釋這不是「漂亮話」，還說「活著真的很累」。法官阻止蔣再講下去，「不要再說了，這樣對死者家屬也不太好。」

蔣男2021年11月21日凌晨到龜山住家附近超商買東西，因未依規定戴口罩，蔡姓店員拒絕結帳，莊返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡。蔣仍不甘心，變裝後又走回超商，招手示意蔡到超商外談判，見蔡靠近就拿預藏彎刀攻擊。

超商監視器畫面顯示，蔡被蔣從店外追到店內，兩人又從店內扭打到店外，超商裡外血跡斑斑，後來蔡奪過彎刀丟給路過目擊者，央求目擊者報案後就不支倒地，蔣則是蹲坐一旁觀看，直到警方到場才跪地高舉雙手就犯。蔣對警察說「只有3公分死不了，沒死吧，真可惜」。

目擊者表示，蔣當時表情興奮，他去關心店員傷勢時，蔣還對著他笑，「笑到你會毛骨悚然」，不像正常人該有的反應。

蔣辯有精神疾病，案發時吃藥而斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼、為什麼要做，看了監視器畫面才知殺人。桃院審理後，認為蔣無悔悟，犯後態度惡劣，且也不否認殺人，本案無可減輕罪責理由，判死刑。

高院今整理爭點，律師主張蔣是「隨便亂刺」，非刻意朝胸部刺殺，並再次聲請將蔣送精神鑑定、勘驗案發時監視器畫面。

告訴代理人認為蔣男犯案前可正常結帳、換裝、藏凶器，到了現場還誘出被害人下手，顯見精神狀態正常，這些在一審時都已調查清楚。死者胞姊希望二審維持原判，弟弟是家中老么，父母至今無法走出傷痛。

法官仍詢問有無意願進行修復式司法？死者胞姊拒絕，並說蔣的道歉非出於真心，司法能幫家屬的就是「維持原判」。

高院定3月23日勘驗畫面。蔣還押時說「一命賠一命不好嗎？」

蔣男認為「一命賠一命」是最好的道歉方式。記者王宏舜／攝影
蔣男認為「一命賠一命」是最好的道歉方式。記者王宏舜／攝影

超商 殺人 口罩 死刑

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