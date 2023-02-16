假牙醫重操舊業還非禮病患 一審被判1年8月

余姓男子不具牙醫師資格，在台南開設診所，為病患製作假牙、填補蛀牙曾被判8月，重操舊業為女病患治療牙齒時，竟將手伸進衣服內摸胸，經制止仍若無其事繼續搓揉，女病患爆哭向家人反映後報警，余矢口否認，台南地院認他犯非法執行醫療業務及強制猥褻罪應執行1年8月。

余男不否認為女方治療牙齒，惟矢口否認強制猥褻。他辯稱，他為女方治療牙齒的診間為一開放空間，且現場尚有另名患者待治療，而該患者也證稱，未見他有強制猥褻女方的犯行。

女方說，余左手是拿鏡子在她的口腔內，右手是拿挖牙的工具，忽然他就把右手的工具留在她的牙齒上，右手摸她的T恤右胸部位，當下來不及反應，後來他又把右手伸進內衣內左胸揉搓。她當下有用手按住其右手，但他還是沒有停止，又繼續揉搓左胸。

她表示，後來他就把右手抽出來，並摸她的下巴，對著她說「妳很漂亮」。隨後若無其事繼續治療牙齒，忽然有下一個病人就走進來，他就很匆忙的結束療程。返家後，她爆哭向繼母反應。

繼母表示，她回來後就一直哭，用手環抱住自己，一直發抖說她很害怕，就問她怎麼了，她就說看牙醫時醫生把他的手伸進去她的衣服內撫摸胸部。繼母說，看起來她嚇壞了，就爆哭。

檢警調查，余曾因違反醫師法案件經法院判處8月，未料，他自2016年3月起至去年7月初，在台南開立牙醫診所，設置牙醫治療台及診療器械，擅自為不特定病患進行假牙製作、填補蛀牙及治療牙痛等治療行為。同年7月8日上午9時25分許，經警持搜索票，當場扣得相關醫療業務所使用設備。

台南地院認為，女方親友與余在鄰里間均有認識，且多次前往診所治療牙齒，更無故意誣陷的可能。余該次治療女方牙齒後，在女方明確表示之後可能不再前往的情況下，卻堅持不收錢，在在均顯余心虛，至於證人並未於余治療女方牙齒時全程在場。