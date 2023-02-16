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退休警涉殺人案法院裁交保20萬停押 檢方提抗告

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣退休偵查佐侯宏典去年因土方糾紛爆發槍戰，侯男涉嫌槍殺對方，嘉義地檢署依殺人罪嫌移審嘉義地院，侯男被延長羈押3次。因羈押期將屆，法院裁定20萬元交保，准予停止羈押，侯已交保，嘉義地檢署今提抗告。嘉義地院表示，會將相關卷正送交二審裁定。

嘉義地院裁定書表示，法院審酌，羈押並非刑罰的性質，而是在於保全刑事案件追訴、審判、執行程序順利進行，本案被告及其他共同被告業經準備程序訊問，其等利害關係相衝，認為被告沒有勾串共犯之虞，加上6名被告中只有被告羈押，考量目前訴訟進度，並衡量羈押對人身自由的限制程度及刑事司法的有效實現的公益需求。爰命被告提出20萬元的保證金後，准予停止羈押，並自停止羈押日起限制出境、出海8月，及限制住居且應於每周一向轄區派出所報到1次。

法院於本月13日裁定，侯男也於同日提出20萬元保證金交保出去。

嘉義地檢署接獲法院裁定後，今天提出抗告，承辦檢察官認為，被告係警務人員退休，與其餘共犯來往密切，一同從事獲利頗豐的土方事業，彼此共同利害關係，尚未進行交互詰問，交保不足以確保被告不會與共犯、證人勾串之虞。

嘉義地院表示，會將相關卷正送交二審，由二審審查交保裁定是否妥適。

年約54歲綽號「紅點」侯男擔任警職期間曾因槍砲案辦過28歲綽號「包子」的男子張嘉恩，雙方因而結怨，退休後侯男投資土方事業，又與張男有利益衝突，去年1月5日相約談判，雙方爆發衝突發生槍戰，侯男涉嫌持槍擊中張男右前額，送醫不治。

檢方偵結後，依殺人罪嫌將侯男等人提起公訴，並指侯男在警職退休後，未能潔身自持，反擁槍自重，甚至持槍殺人，法理難容，建請量處無期徒刑。

退休警侯男因涉殺人案被延長羈押3次，地院裁定可20萬元交保，今檢察官再提起抗告，圖為侯男當時被帶回偵訊畫面。圖／本報資料照片
退休警侯男因涉殺人案被延長羈押3次，地院裁定可20萬元交保，今檢察官再提起抗告，圖為侯男當時被帶回偵訊畫面。圖／本報資料照片

嘉義 殺人

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