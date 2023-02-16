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她不滿遭國安局退訓…怒PO訓練中心主任個資 判刑3年8月
周姓女子2020年間不滿遭國家安全局退訓，在PTT看板公開訓練中心的主任、副主任的本名、化名以及官階，涉嫌洩漏情報人員真實身分。士林地方法院今下午宣判，依國家情報工作法，判處有期徒刑3年8月，可上訴。
周姓女子考取國安情報人員特考，2018年3月間報到受訓，因受訓成績不及格，遭廢止受訓資格，周女2020年10月間，在PTT發表文章，公開洩漏訓練中心的主任、副主任的本名、化名以及官階，經國安局告發此案。
周女供稱，她不知道情報人員本名、化名是機密。檢方起訴認為，周女曾受訓，受有「國家情報工作法」、「國家機密保護法」、「反情報工作應有之觀念與方法」等課程訓練，明知情報人員身分不得洩漏，依國家情報工作法違法洩漏情報人員身分資訊罪起訴。
士林地院今下午宣判，周女違法國家情報工作法，判處3年8月徒刑。可上訴。
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