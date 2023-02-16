爆陳時中酒後鹹豬手 徐巧芯獲北檢不起訴

國民黨籍台北市議員徐巧芯去年九合一選舉前，於個人臉書爆料民進黨籍台北市長候選人陳時中，疑似在餐敘酒後伸出鹹豬手，與北市聯醫松德院區副院長李雅玲摟抱、牽手，因此遭人告發涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，台北地檢署調查後，認定全案屬於可受公評之事，今將徐巧芯處分不起訴。

去年11月6日起，徐巧芯連續在臉書PO出數張照片，爆料陳時中在高級海鮮餐廳用餐後，疑似趁著酒意，對著李雅玲又摟抱又握手，甚至不顧其丈夫、市立聯醫仁愛醫院副院長丁金聰就在一旁，形容陳時中的行為是「十指緊扣」，還在文末加註「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。

由於徐巧芯PO文重創陳時中形象，陳時中競選團隊除立刻出面說明，並反控徐巧芯及當時的國民黨籍對手蔣萬安是看到黑影就開槍，要求蔣團隊馬上撤除PO文。民進黨籍台北市議員候選人詹晉鑒也與另外兩位民眾，分別向台北地檢署告發徐巧芯涉嫌違反選罷法。