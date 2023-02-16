獨／余政煌論文案惹議又和同仁爆口角 基層反彈他慘遭拔官

調查局今天將公布高階主管人事異動名單，台北市調查局處長孫承一在九合一大選查賄有功，調升主任秘書；原主任秘書兼資安長吳富梅，調任台北市調查處長，藉以增補外勤歷練缺，創下調查局史上主秘平調處長的首例，兩人皆是未來副局長培養的接班人選。

至於現任新竹市站主任林維成，因調查官余政煌論文事件惹議，加上查賄期間與副主任周加宗爆口角，種種事件引爆基層反彈，調查局長王俊力決定拔除其主管職務，調回局本部；現任桃園市調查處長廖榮旭，有望接任研委會主委職務。

孫承一是調查班23期，早年是台北縣調查站（現為新北市調查處）據點出身，派過彰化縣調查站主任、保防處長等重要職務，擅長情報分析研究，由於現任黃義村、文瀚明年將屆退，調查局爲年輕化，決定拔擢孫承一擔任主秘一職。

調查局長王俊力在九合一大選期間，曾要求各外勤處站加強轄內查賄，並強調「論功行賞」。孫承一於去年大選期間表現稱職，督導偵辦台北市里長候選人邱瑞蓮與陳姓丈夫收受大陸資助，以未經核准的大陸製快篩行賄選民，檢方後來將2人起訴，成為國內首宗成功偵辦反滲透法的案件。

吳富梅是調查班26期，早年擔任南投縣調查站據點，因具有資安專長，在調查局重視打假訊息時期，調升資通安全處長，後來又升任主任秘書，由於吳富梅較欠缺外勤歷練，因此調任台北市調查處擔任處長，未來將著重強化資安議題。

據指出，調查局高層考量台北市重要民間組織眾多，需要資安專業人才防禦資安問題，也是吳富梅調任台北市調查處長的因素之一。台新金控與調查局日前舉行數位金融聯防合作備忘錄簽訂儀式，台新金與調查局未來將相互分享資安情資，台新若遇資安事件時，調查局可提供溯源查處及防護建議。