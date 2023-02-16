濃烈嗆鼻中藥味猛熏鄰居 整屋噁心想吐告上法院勝訴

台中張姓屋主經營中藥國術館，後門相鄰張姓男子控訴常有濃厚燒藥草味、油煙飄進他們家，造成家屬長期頭暈、噁心想吐，提民事請求排除侵害訴訟，對方稱自己使用科學中藥不需熬煮，但張男的家教證稱常聞到嗆鼻中藥味，法院認為確有其事，判張姓屋主不得將臭氣侵入張家中，可上訴。

張男主張，房子外牆和中藥行後門相鄰，對方私自搭建採光罩、鐵皮等違建，下雨會造成他家牆面被潑灑、沖刷，且張姓屋主經營中藥國術館，會在屋內烹製中藥草、燒陳年香條，所生濃郁令人頭暈噁心草藥味，每每隨風飄進他家中。

張表示，對方鐵皮等違建還造成他們煮菜油煙味難消散，家屬長時間被迫吸藥草、油煙臭味，長期頭暈噁心想吐，已嚴重侵害他們身體健康權利，提告主張依民法第767條第1項、793條規定，請求張姓屋主拆除遮裝罩、鐵皮違建，不得再將臭氣侵入。

張姓屋主抗辯稱，他在自家領空建遮光罩、鐵皮，沒侵入對方土地，自己雖經營中藥國術館，但使用的是科學中藥，不需要熬煮，也沒提供代煎中藥服務，而環保局多次入內勘查都沒發現異味。

台中地院查，張姓屋主設置的鐵皮、遮光罩都在自家土地範圍，沒有逾越至對方土地也沒連接，難認有妨害其外牆所有權，認為張男請求拆除無理由。

法院再傳郭姓男子作證，郭表示曾擔任張男小孩家教3、4年，到家中偶而會聞到嗆鼻中藥味，且濃到令人不舒服、頭暈，尤其1樓味道最濃，2、3樓也會有；張妻也稱味道應該是從後門飄進來。

至於環保局各於2020年5月24日、8月11日及9月5日到場稽查，雖沒聞到異味，但都是在周界巡查沒進到屋內。