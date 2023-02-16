高雄SPA會館藏春色 8旬翁情人節尋芳遭逮

高雄新興警分局接獲檢舉七賢二路商辦一樓的按摩SPA會館疑從事性交易，警方14日前往取締，查獲顏姓負責人、5名女服務生，以及5名男客，其中年齡最高還有83歲老翁。

高雄市政府警察局新興分局今天下午發布新聞稿指出，警方接獲檢舉七賢二路某商辦1樓號稱純按摩SPA會館，但疑從事色情性交易；經探查蒐證，14日西洋情人節下午2時許持搜索票執行取締，查獲25歲顏姓負責人、41歲至49歲的5名女服務生、40歲至83歲的5名男客，並全數帶回調查，查扣不法所得及帳冊等證物。

警方調查，這間SPA會館為規避警方查緝，對外宣稱純按摩，實則媒介服務小姐從事性交易，負責人在網路張貼清涼年輕的不實女服務生照片與通訊方式，待男客詢問後，以每次新台幣1800元代價，媒介從事半套性交易，並從中獲取媒介費得利；全案訊後將顏男依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，女服務生及男客則依違反社會秩序維護法移送裁處。