快訊

疫情緩！確診有望免隔離 「0+N」最快三月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手汗症治好換胸部、後背狂出汗 女病患告醫師求償236萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

許姓女子找高雄專治手汗的莊姓醫師求診，自費「立體定位燒灼第三胸交感神經切除手術」治好手汗症，卻發現胸口、後背、大腿開始大量出汗，許女不滿主張莊男沒告訴她後遺症，如果提早告知相關後遺症，她就不會選擇手術，提告求償236萬元，法官審理後，認為莊已盡告知義務，手術過程並無疏失，判莊免賠。

莊男是高雄知名神經外科醫師，個人診所主打專治手汗權威。2019年10月4日，許女經母親陪同南下高雄求診，當天就立即花８萬元動手術治療，術後許女隨即回家休養。

但手術過後不久，許女發現她術後產生前胸、後背、大腿和臀部代償性出汗，還有持續性上背部、雙上肢神經痛症狀，懷疑是手術後遺症，質疑莊男術前沒有跟她術後併發症、代償性出汗等問題，害她被誤導接受手術。

許女為此求診其他大醫院，還南下回診2次仍無法解決，且後續進行重建手術，還要花費約80萬元，連同醫療費、近兩年無法工作的薪資損失，向莊姓醫師怒告求償236萬餘元。

高雄地院審理時，莊男承認治療手汗會有代償性出汗現象，但手術前他花了1個小時，向許女講解手掌或頭臉多汗症手術施術方式、成功率、可能副作用、改善情形及比例，所有風險都有告知許女，即便許女是因手術傷及肋間神經，導致上背部神經痛，也屬併發症而非疏失，且疼痛感僅會持續半年。

莊男也提出醫審會報告，指許女曾為此控告他傷害罪，但醫審會鑑定後，僅認定此案為併發症而非疏失，符合醫療常規，檢方已處分不起訴，對於手術他無其他責任，不應要求他賠錢給許女。

雄院法官根據醫審會報告，認為每個人神經走向有異，立體定位燒灼法仍難免傷及病人的肋間神經，屬於併發症而非疏失，另根據許女肌電圖檢查結果顯示，上背部神經痛可能是手術傷及第三肋間神經所致，但許女雙上肢神經疼痛症狀，並非手術造成結果。

另外，依據莊男提供的病歷及許女簽署的說明書，上面都有記載立體定位燒灼有代償性出汗及術後腋窩及前上胸疼痛等治療風險，證明莊男確實有用書面或口頭告知，術後可能出現疼痛的併發症及代償性出汗，綜合相關事證，判許女敗訴，莊男免賠。可上訴。

許姓女子治療手汗後卻換胸部、後背狂出汗，她主張醫師沒盡告知義務求償236萬元敗訴。記者張議晨／攝影
許姓女子治療手汗後卻換胸部、後背狂出汗，她主張醫師沒盡告知義務求償236萬元敗訴。記者張議晨／攝影

延伸閱讀

攝護腺肥大手術後會影響勃起功能嗎？術後常見副作用一次看

MLB／洋基蒙塔斯肩膀動刀恐整季報銷 柯特斯復原狀況佳

機車車禍死傷年逾35萬 長庚：車禍脛骨平台骨折最棘手

妙齡女車禍術後跛行 3D列印精準矯正助重拾長跑運動

相關新聞

台中酒商逃漏稅 籌1億元天價交保金從看守所獲釋放

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌和旗下通路商酒店勾結，以俗稱「跳開發票」模式替酒店隱匿最高百分25營業稅，估計規避19億營業額逃...

假匯兌真搶劫！移工5天得手200萬元 犯罪集團8人全落網

台中市王姓、高姓等男子以假匯兌、真搶劫的手法，先詐騙越南籍移工帶台幣到指定地點，再由王男等人分別扮演強盜和警察，真洗劫受...

台南地院法官涉霸凌還有「3顆未爆彈」 司法文化遭批鄉愿

台南地方法院徐姓民事法官涉霸凌書記官、法官助理，4個多月有3名書記官、2名法助代理或支援頻繁，還有人求助身心科。司法院表...

濃烈嗆鼻中藥味猛熏鄰居 整屋噁心想吐告上法院勝訴

台中張姓屋主經營中藥國術館，後門相鄰張姓男子控訴常有濃厚燒藥草味、油煙飄進他們家，造成家屬長期頭暈、噁心想吐，提民事請求...

手汗症治好換胸部、後背狂出汗 女病患告醫師求償236萬

許姓女子找高雄專治手汗的莊姓醫師求診，自費「立體定位燒灼第三胸交感神經切除手術」治好手汗症，卻發現胸口、後背、大腿開始大...

40年後想再續前緣 台南男搶付菜錢、開車尾隨判拘役

58歲方姓男子有意追求40多年前國中女同學，去年6月起猛發LINE訊息給女方，要求與他約會遭拒，跟蹤她上菜市場，搶著要付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦