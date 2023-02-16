手汗症治好換胸部、後背狂出汗 女病患告醫師求償236萬
許姓女子找高雄專治手汗的莊姓醫師求診，自費「立體定位燒灼第三胸交感神經切除手術」治好手汗症，卻發現胸口、後背、大腿開始大量出汗，許女不滿主張莊男沒告訴她後遺症，如果提早告知相關後遺症，她就不會選擇手術，提告求償236萬元，法官審理後，認為莊已盡告知義務，手術過程並無疏失，判莊免賠。
莊男是高雄知名神經外科醫師，個人診所主打專治手汗權威。2019年10月4日，許女經母親陪同南下高雄求診，當天就立即花８萬元動手術治療，術後許女隨即回家休養。
但手術過後不久，許女發現她術後產生前胸、後背、大腿和臀部代償性出汗，還有持續性上背部、雙上肢神經痛症狀，懷疑是手術後遺症，質疑莊男術前沒有跟她術後併發症、代償性出汗等問題，害她被誤導接受手術。
許女為此求診其他大醫院，還南下回診2次仍無法解決，且後續進行重建手術，還要花費約80萬元，連同醫療費、近兩年無法工作的薪資損失，向莊姓醫師怒告求償236萬餘元。
高雄地院審理時，莊男承認治療手汗會有代償性出汗現象，但手術前他花了1個小時，向許女講解手掌或頭臉多汗症手術施術方式、成功率、可能副作用、改善情形及比例，所有風險都有告知許女，即便許女是因手術傷及肋間神經，導致上背部神經痛，也屬併發症而非疏失，且疼痛感僅會持續半年。
莊男也提出醫審會報告，指許女曾為此控告他傷害罪，但醫審會鑑定後，僅認定此案為併發症而非疏失，符合醫療常規，檢方已處分不起訴，對於手術他無其他責任，不應要求他賠錢給許女。
雄院法官根據醫審會報告，認為每個人神經走向有異，立體定位燒灼法仍難免傷及病人的肋間神經，屬於併發症而非疏失，另根據許女肌電圖檢查結果顯示，上背部神經痛可能是手術傷及第三肋間神經所致，但許女雙上肢神經疼痛症狀，並非手術造成結果。
另外，依據莊男提供的病歷及許女簽署的說明書，上面都有記載立體定位燒灼有代償性出汗及術後腋窩及前上胸疼痛等治療風險，證明莊男確實有用書面或口頭告知，術後可能出現疼痛的併發症及代償性出汗，綜合相關事證，判許女敗訴，莊男免賠。可上訴。
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