手汗症治好換胸部、後背狂出汗 女病患告醫師求償236萬

許姓女子找高雄專治手汗的莊姓醫師求診，自費「立體定位燒灼第三胸交感神經切除手術」治好手汗症，卻發現胸口、後背、大腿開始大量出汗，許女不滿主張莊男沒告訴她後遺症，如果提早告知相關後遺症，她就不會選擇手術，提告求償236萬元，法官審理後，認為莊已盡告知義務，手術過程並無疏失，判莊免賠。

莊男是高雄知名神經外科醫師，個人診所主打專治手汗權威。2019年10月4日，許女經母親陪同南下高雄求診，當天就立即花８萬元動手術治療，術後許女隨即回家休養。

但手術過後不久，許女發現她術後產生前胸、後背、大腿和臀部代償性出汗，還有持續性上背部、雙上肢神經痛症狀，懷疑是手術後遺症，質疑莊男術前沒有跟她術後併發症、代償性出汗等問題，害她被誤導接受手術。

許女為此求診其他大醫院，還南下回診2次仍無法解決，且後續進行重建手術，還要花費約80萬元，連同醫療費、近兩年無法工作的薪資損失，向莊姓醫師怒告求償236萬餘元。

高雄地院審理時，莊男承認治療手汗會有代償性出汗現象，但手術前他花了1個小時，向許女講解手掌或頭臉多汗症手術施術方式、成功率、可能副作用、改善情形及比例，所有風險都有告知許女，即便許女是因手術傷及肋間神經，導致上背部神經痛，也屬併發症而非疏失，且疼痛感僅會持續半年。

莊男也提出醫審會報告，指許女曾為此控告他傷害罪，但醫審會鑑定後，僅認定此案為併發症而非疏失，符合醫療常規，檢方已處分不起訴，對於手術他無其他責任，不應要求他賠錢給許女。

雄院法官根據醫審會報告，認為每個人神經走向有異，立體定位燒灼法仍難免傷及病人的肋間神經，屬於併發症而非疏失，另根據許女肌電圖檢查結果顯示，上背部神經痛可能是手術傷及第三肋間神經所致，但許女雙上肢神經疼痛症狀，並非手術造成結果。