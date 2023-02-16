40年後想再續前緣 台南男搶付菜錢、開車尾隨判拘役

58歲方姓男子有意追求40多年前國中女同學，去年6月起猛發LINE訊息給女方，要求與他約會遭拒，跟蹤她上菜市場，搶著要付菜錢，還上女方轎車後座而被趕下車，仍不死心尾隨，甚至在其行經大排便道等候，想送禮物給她，令她飽受驚嚇而報警，法官認方犯跟蹤騷擾罪處拘役20日。

檢警調查，方與女方是國中同學關係，40多年後有意追求女方再續前緣，未料，去年6月底至9月底，不斷以LINE傳送訊息給女方，前後計10次反覆要求女方與他約會、聯絡，女方拒絕與其聯絡。

未料，他6月底駕車，前往安定區菜市場找女方，並說幫她付菜錢，令女方為之錯愕，9月8日又到菜市場找人，趁女方欲開車離開時，自行打開車門進入其車輛後座，遭女方趕下車後，又駕車尾隨。

9月25日方又在安定區蘇厝大排便道旁守候，想拿禮物給女方，反覆為盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近女方經常出入或活動場所，使她心生畏怖，已影響其日常生活或社會活動，報警處理。

他於警詢及偵查中均坦承不諱，然而，他也被控11月2日、3日、8日前往菜市場一事，他辯稱，他是每天早上要去那邊的統一超商拿咖啡，他在那邊有寄杯，這3天不是要去找女方。