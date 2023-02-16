快訊

疫情緩！確診有望免隔離 「0+N」最快三月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40年後想再續前緣 台南男搶付菜錢、開車尾隨判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

58歲方姓男子有意追求40多年前國中女同學，去年6月起猛發LINE訊息給女方，要求與他約會遭拒，跟蹤她上菜市場，搶著要付菜錢，還上女方轎車後座而被趕下車，仍不死心尾隨，甚至在其行經大排便道等候，想送禮物給她，令她飽受驚嚇而報警，法官認方犯跟蹤騷擾罪處拘役20日。

檢警調查，方與女方是國中同學關係，40多年後有意追求女方再續前緣，未料，去年6月底至9月底，不斷以LINE傳送訊息給女方，前後計10次反覆要求女方與他約會、聯絡，女方拒絕與其聯絡。

未料，他6月底駕車，前往安定區菜市場找女方，並說幫她付菜錢，令女方為之錯愕，9月8日又到菜市場找人，趁女方欲開車離開時，自行打開車門進入其車輛後座，遭女方趕下車後，又駕車尾隨。

9月25日方又在安定區蘇厝大排便道旁守候，想拿禮物給女方，反覆為盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近女方經常出入或活動場所，使她心生畏怖，已影響其日常生活或社會活動，報警處理。

他於警詢及偵查中均坦承不諱，然而，他也被控11月2日、3日、8日前往菜市場一事，他辯稱，他是每天早上要去那邊的統一超商拿咖啡，他在那邊有寄杯，這3天不是要去找女方。

台南地院審酌，方不思以理性方式追求女方，竟為滿足自身私慾，違反其意願，反覆對女方為騷擾、接近行為，使女方在惶恐下度日，很不應該。惟念他犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段、未能與女方和解等一切情況，認他犯跟蹤騷擾罪，處拘役20日，可易科罰金。

台南地院審酌，方男不思以理性方式追求女方，竟為滿足自身私慾，違反其意願，反覆對女方為騷擾、接近行為，使女方在惶恐下度日，認他犯跟蹤騷擾罪，處拘役20日。圖／本報資料照
台南地院審酌，方男不思以理性方式追求女方，竟為滿足自身私慾，違反其意願，反覆對女方為騷擾、接近行為，使女方在惶恐下度日，認他犯跟蹤騷擾罪，處拘役20日。圖／本報資料照

跟騷法

延伸閱讀

深夜露鳥猥褻夜歸女 女鎮靜蒐證捉猥褻男判拘役

不滿清潔隊員講電話態度 他衝值班台嗆聲噴辣椒水被判拘役

「具雄賽理」修成正果？安普賢、朴智賢新戲再續前緣　變身財閥三世刑警砸錢破案

NBA／與前主帥再續前緣？ 沃神曝公牛領先衛少爭奪戰

相關新聞

台中酒商逃漏稅 籌1億元天價交保金從看守所獲釋放

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌和旗下通路商酒店勾結，以俗稱「跳開發票」模式替酒店隱匿最高百分25營業稅，估計規避19億營業額逃...

假匯兌真搶劫！移工5天得手200萬元 犯罪集團8人全落網

台中市王姓、高姓等男子以假匯兌、真搶劫的手法，先詐騙越南籍移工帶台幣到指定地點，再由王男等人分別扮演強盜和警察，真洗劫受...

台南地院法官涉霸凌還有「3顆未爆彈」 司法文化遭批鄉愿

台南地方法院徐姓民事法官涉霸凌書記官、法官助理，4個多月有3名書記官、2名法助代理或支援頻繁，還有人求助身心科。司法院表...

濃烈嗆鼻中藥味猛熏鄰居 整屋噁心想吐告上法院勝訴

台中張姓屋主經營中藥國術館，後門相鄰張姓男子控訴常有濃厚燒藥草味、油煙飄進他們家，造成家屬長期頭暈、噁心想吐，提民事請求...

手汗症治好換胸部、後背狂出汗 女病患告醫師求償236萬

許姓女子找高雄專治手汗的莊姓醫師求診，自費「立體定位燒灼第三胸交感神經切除手術」治好手汗症，卻發現胸口、後背、大腿開始大...

40年後想再續前緣 台南男搶付菜錢、開車尾隨判拘役

58歲方姓男子有意追求40多年前國中女同學，去年6月起猛發LINE訊息給女方，要求與他約會遭拒，跟蹤她上菜市場，搶著要付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦