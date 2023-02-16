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搭公車遇變態男露鳥自慰 女高中生泣訴：他還盯著我笑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名女高中生前年9月搭公車返家，途中遇變態男子望著她露鳥自慰，雖然冷靜報警處理，但心裡從此留下陰影，即便事情過去2年多，如今回想仍會難過驚恐落淚；露鳥的變態男子事後被檢警找到，雖矢口否認犯行，但說法未被採信，經桃園地院審理，今天被依公然猥褻罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，露鳥自慰的變態男子姓陳，他前年9月9日晚上近9時搭乘台北客運920公車，途中見後排車廂乘客寥寥無幾，便從右側靠窗座位移動到右側走道座位，然後隔著走道，望著左側靠窗車位的女高中生露鳥自慰，一邊自慰還一邊笑。

女高中生見陳男行徑雖立刻換座位迴避，事後在家人陪同下報警，但心裡仍有陰影，一想到上學要穿著制服搭同一班公車，還是會恐懼，至今不敢再坐後排車廂。

陳男到案後否認盯著女高中生看，也否認露鳥自慰，但公車監視器拍到他移動座位，加上女高中生前後證述一致且至今回想事發過程仍會難過掉淚，法院最後認定他涉犯公然猥褻罪。

法院認為，陳男行為不僅敗壞社會善良風氣，也造成女高中生日後搭公車有被騷擾的恐懼陰影，但他矢口否認，未見悔悟，加上他有類似前科被判刑紀錄，勘認品行不佳，因此量處其刑。

桃園一名女高中生前年9月搭公車返家，途中遇變態男子望著她露鳥自慰，至今回想仍會難過驚恐落淚（示意圖）。本報資料照片
桃園一名女高中生前年9月搭公車返家，途中遇變態男子望著她露鳥自慰，至今回想仍會難過驚恐落淚（示意圖）。本報資料照片

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