有錢選舉卻不還錢？ 參選北市議員酒駕落選 無照撞老婦人迄今未賠償

去年曾代表新黨參選台北市議員的郭榮先，選前因酒駕肇事遭判刑6月，前年駕車撞傷違規老婦人案，則遭依過失傷害罪判處拘役55天，二案均上訴，士林地方法院今開庭。郭榮先原談妥賠償老婦人45萬元，迄今未付半毛錢；酒駕案今談好2萬元和解，並稱沒有蓄意酒駕，請求緩刑，公訴檢察官則稱，5年內再犯酒駕，不符緩刑條件。

44歲郭榮先2021年8月18日清晨5時許，駕車行經百齡橋接承德路處，撞飛徒步行走的82歲周姓老婦人，致周婦腦出血、耳膜破裂、腳踝骨折、腰椎骨折等。郭供稱，視線不佳沒看老婦人，現場無設置行人穿越道，她不該出現。全案依過失傷害判處拘役55日。

老婦人在車禍後醫療費、看護費等多項花費達160多萬，扣除看護費，已花費近70萬元，去年4月雙方調解由郭承諾同年8月必會賠償45萬元，迄今分文未付。老婦人上訴，郭上午10點未到庭。告訴代理人稱，郭榮先無照駕駛，老婦人雖有過失，但郭的責任較大，賠償金分文未付，參選須花費不少資金，有錢選舉卻故意不還錢，犯後態度惡劣，無輕判理由，原審量刑太輕，希望撤銷原判決，為適當判決。合議庭諭知今年3月2日上午10點宣判。

1小時後，士林地院再度開庭。此為郭榮先酒駕肇事2騎士受傷案，遭依公共危險罪判處6月徒刑，可易科罰金。郭上訴稱，日前與傷者鍾姓騎士和解，但聯繫不上張先生才沒有談和解，今天已談妥賠償2萬元，希望法院判輕一點，並給緩刑機會。

郭榮先說，他承認酒駕，但沒有蓄意酒駕，去年6月1日晚上7時是助理開車載他去中山區川菜館吃飯，餐敘間喝了威士忌酒醉，「當天有找代駕，但因上車接電話，才有後續的事情....」

郭當日深夜11時，酒駕沿承德路北往南方向，行經民權西路時，接撞上前方停等紅燈的2名機車騎士。郭向法官稱，我還是喝酒移動了車子，因為酒精作用太醉了，助理有事離開，他才上車接電話。

公訴檢察官稱，郭在2018年酒駕遭新北地方法院判刑3月確定，易科罰金執行完畢，本案為5年內再犯酒駕，而受有有期徒刑宣告，不符合緩刑條件，原審量刑並無不妥，請求駁回上訴。

2022年地方公職人員選舉結束，郭榮先是新黨籍台北市松山、信義區議員參選人，主打「藥師監督」9月正式登記參選，最後以604票落選，選後在臉書上預告將繼續努力、重新再來。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康