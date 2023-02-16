台中酒商逃漏稅 籌1億元天價交保金從看守所獲釋放

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌和旗下通路商酒店勾結，以俗稱「跳開發票」模式替酒店隱匿最高百分25營業稅，估計規避19億營業額逃漏稅，台中地檢1月搜索聲押國泰負責人劉榮祺、金錢豹2名業者及另名酒店負責人；中檢昨向法院聲請停止羈押，法院今裁定1億元交保，劉已從看守所釋放。

劉榮棋的妻子、委任律師羅閎逸今上午先赴台中地院辦理交保程序、匯款1億元交保金後，今中午近12點再赴台中看守所等候，經所方完成釋放手續後，劉妻隨即上前攙扶，並在律師、2名保鑣陪同下離開台中看守所。

劉榮祺獲釋後並未受訪，媒體關心其身體狀況、有無話想說，劉僅表示「謝謝大家講心。

台中地檢1月11日先搜索國泰洋酒及旗下空殼公司，以及金悅富理容KTV、麗都理容KTV、金麗都儷晶皇宮理容KTV及儷晶養生會館共19處，12日、16日依違反商業會計法、稅捐稽徵法嫌疑重大，將劉榮棋聲押獲准。