中校飛官辱罵搞清楚妳的身分 「空軍正妹女軍官」提告敗訴

有「空軍正妹女軍官」稱號的陳姓女飛官，不滿同期、軍階比她高的高姓飛行安全官當眾辱罵她「搞清楚你的身分」，控告高公然侮辱，檢察官處分不起訴確定，陳女聲請交付審判，台北地院審理，裁定聲請案駁回。

依法院裁定書，高原本在國防部空軍司令部軍事情報處擔任情報官，現在擔任空軍第三戰術戰鬥機聯隊督察科中校飛行安全官，陳女則在空軍司令部計劃處擔任模式模擬官。

陳女提告，2022年2月9日下午3時，她在辦公室奉命與軍事情報處人員聯繫配合會議出席的事，高在協調過程中將別人手中電話搶去，並辱罵她「你到底懂不懂」、「你到底在講什麼東西」、「搞清楚你的身分」、「關你屁事」，犯公然侮辱罪。

高辯稱，他當天聽到是在協調機密的案件，於是先詢問陳女有無實施計畫，陳女回稱先前的承辦人已經退伍，但陳女又不願意按照規定行文，雙方於是發生爭執，否認犯罪。

法院調查指出，陳女在偵查中稱高對她不友善，還曾出言攻擊及性騷擾，因高的官階較高，雙方才沒起衝突；陳女說，案發時高聲音很大，全辦公室的人都知道高在說何人，且她是原住民，高說「搞清楚你的身分」，她倍感受辱。

法官認為，陳女、高為軍校同期同學，但長期以來因高的性格、言行，屢屢使陳女在工作、生活上倍感壓力，陳女對高主觀感受不佳，但實際上，高是否基於貶抑陳女人格產生犯意，或只是修養、言行不檢，不能對高作不利判斷。