假匯兌真搶劫！移工5天得手200萬元 犯罪集團8人全落網

台中市王姓、高姓等男子以假匯兌、真搶劫的手法，先詐騙越南籍移工帶台幣到指定地點，再由王男等人分別扮演強盜和警察，真洗劫受害移工並恐嚇舉報，嚇得受害移工自認倒楣。彰化地檢署據報指揮警方逮捕王男等人，對犯罪集團高姓男子等人聲押獲准，同時聲請查扣高男的1輛BMW轎車。

為避免再有越籍移工受騙，彰化地檢署少見地以越南文發布偵辦經過及結果。彰化地檢署檢察長洪家原今天呼籲，外籍移工別再輕信非合法管道匯兌的廣告，為貪小利成為歹徒的作案羔羊。

彰化縣鹿港鎮、彰化市先後在去（111）年11月30日、12月3日的晚上，發生越南籍移工被搶劫，前者被搶新台幣56萬7千元和手鍊1條，後者被搶60萬元，因金額不少，警方接獲報案後認為內情不單純，報請檢方指揮偵辦，進而破獲這個假匯兌、真搶劫。

起訴書指出，犯罪集團主嫌王男（36歲）和高男（34歲）發現外籍移工需要匯兌工資為越南盾，有些透過地下匯兌以減少匯差，因此召募組成劉姓、葉姓、陳姓、戴姓、蘇姓、陳姓等男子分別編入「網路行銷組」、「交通組」、「業務組」及「行動組」，網路行銷組員化名「煩死人」、「王宏男」在網路上刊登越南盾優惠匯兌服務的廣告。

當有越南移工上鈎，「業務組」王男負責接洽，約好時間、地點後，「業務組」成員與被害移工談妥匯兌細節，以確認是否真有大量現金，「交通組」負責派人租車到地下匯兌地點，「行動組」尾隨見時開始匯兌，假冒警察查緝非法匯兌或假冒正義魔人要報警查緝，嚇得受害移工不敢反抗和聲張。王男、高男的犯罪集團5天內成功犯下3起強盜犯行，一件發生在去（111）年11月29日晚上臺中市大雅區，越南移工被搶80萬元，另外兩件發生在彰化縣鹿港鎮和彰化市，五天內得手近200萬元。

檢警成立的專案小組去年12月3日逮捕王男，王男按照原先編定「劇本」聲稱自己遭「黑吃黑」陷阱所害，承辦檢察官察覺他的供詞矛盾無法自圓其，聲押獲准後在去（111）年12月15日和同月22日陸續拘提集團其餘成員拘提到案，比對共犯之間和被害的說詞，釐清全案犯罪手法。

檢察官請求法院審酌，王男、高男指示、策畫犯罪集團，以優惠匯兌利益對背井離鄉辛苦工作的弱勢外籍移工進行「釣魚」，等被害人上鉤後再施以暴力、脅迫方式強盜財物，屢次犯案至少3次，其計畫縝密，行徑囂張，嚴重危害社會治安，建請從重量刑，並為避免被告逃亡及再度犯案，建請法院將首謀王男、高男及重要幹部等人羈押，同時聲請依法沒收所查扣犯罪集團及嫌犯的財產。