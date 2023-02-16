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八斗子3官兵涉收賄包庇走私 海巡署記過汰除

中央社／ 基隆16日電

八斗子漁港安檢所陳姓小隊長，涉嫌夥同隊上湯姓上士與陳姓上兵向黃姓魚商收賄後，在漁船安檢時放水，讓漁獲走私到中國大陸。海巡署今天表示，相關人員記2大過並納入汰除。

海巡署北部分署接獲線報立即啟調查程序，經內部調查後，將全案移送基隆地檢署偵辦，檢察官1月間指揮廉政署發動搜索，拘提第2岸巡隊八斗子漁港安檢所陳姓小隊長等人到案說明。

經檢察官複訊後，認定陳姓小隊長涉犯貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，湯姓上士和陳姓上兵則分別諭令新台幣6萬元與3萬元交保。

全案經檢廉持續蒐證向上溯源，懷疑黃姓魚商涉嫌行賄陳姓小隊長等人，再度發動搜索並拘提黃姓魚商，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官昨天認定被告黃姓魚商涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，有事實足認有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定收押禁見。

據了解，陳姓小隊長在接受內部調查時否認收賄，對於收賄次數、金額及方式等均不願說明，但湯姓上士和陳姓上兵則坦承有分到賄款，檢方將持續清查是否其他人員涉案。

海巡署北部分署今天發布新聞稿表示，相關人員均立即調離現地，同時檢討行政疏失核予2大過懲處並納入汰除。北部分署將秉持勿枉勿縱、絕不護短態度全力配合調查，並持續宣導強化正確法紀教育觀念，杜絕類似案件再次發生。

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